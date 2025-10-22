Castilla y León suspende también ferias y mercados de ganado por la dermatosis Sigue los pasos de Cantabria y Asturias y el sector «entiende» en general la medida ante una enfermedad «que puede suponer un desastre». Petición para que el Ministerio asuma la coordinación con las comunidades

Susana Magdaleno Salamanca Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:20

La Junta de Castilla y León ha decidido suspender también la celebración de ferias y mercados de ganado de forma provisional y durante un periodo de 15 días ante la amenaza de la dermatosis nodular contagiosa, enfermedad que afecta al ganado bovino, y después de que Cantabria y Asturias hubieran optado por este camino. La decisión, que se publicará en principio este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León, se adopta sin focos de esta enfermedad en Castilla y León y con 17 confirmados hasta ayer, todos en Cataluña. La decisión no solo afecta a ferias de ganado bovino.

La noticia no coge por sorpresa al sector ganadero dado el rápido aumento de focos (el primero confirmado fue el 3 de octubre) por lo contagioso de la enfermedad y también porque, al ser de categoría A, obliga al sacrificio de todos los animales de la explotación afectada. Cataluña sigue con la vacunación de emergencia, pero no en el resto de España. La dermatosis si bien es una enfermedad con fuerte reducción de producción del ganado afectado -especialmente de leche- no se contagia al hombre por contacto con los animales ni por consumo de productos.

La decisión obliga a suspender de momento los dos próximos mercados de ganado de Salamanca -los lunes 27 de octubre y 3 de noviembre-. El calendario de ferias de ganado contempla como única cita pendiente en la provincia de Salamanca hasta final de año la feria de San Andrés, de Ciudad Rodrigo, pero en los últimos días de noviembre. Sí pueden verse afectadas otras ferias de provincias como León o Zamora y algunas se celebran este fin de semana.

En el sector, aunque existe diversidad de opiniones en relación a la dermatosis, el denominador común viene a ser el agarrarse a la «prudencia». Así, Donaciano Dujo, presidente de ASAJA Castilla y León, señala que «más vale prevenir que curar» y aboga por «correr los menos riesgos posibles». Además, exige «una coordinación y una actuación conjunta y consensuada Gobierno y comunidades autónomas y con el sector y creo que a día de hoy no se ha celebrado una reunión entre el Ministerio, las comunidades autónomas y tampoco con el sector». Además, hizo un llamamiento a la importancia de tener vacunas –«que nunca falte allá donde haya focos y se pueda vacunar»- . En este sentido, insta a la Unión Europea a tener prevista esta situación. «Con el tema sanitario no se puede jugar y hace falta un control masivo de cualquier foco que sea sospechoso en todo el estado español y en toda la Unión Europea. «Siempre estamos criticando que vienen productos de fuera que no cumplen nuestras condiciones pero últimamente todas las enfermedades también nos vienen de fuera», señala.

Lorenzo Rivera, coordinador de COAG Castilla y León -organización en alianza con UPA- aboga por esa prudencia y por aplicar medidas de bioseguridad en explotaciones, especialmente donde están los focos. En su opinión, «prohibir las ferias en zonas como Castilla y León, que no tenemos ningún caso, me parece excesivo pero todos los controles y medidas que se cojan serían bienvenidas para prevenir una enfermedad nueva». El coordinador regional de COAG añadió que exportar permitía tener los actuales buenos precios en vacuno «y difícilmente vamos a poder sostenerlos. Creo que hay que atajar todos los focos que salgan y las temperaturas van bajando, desaparecerán los insectos y creo que las infecciones van a ir a menos», señala. En este sentido, mantiene que el cierre de exportaciones de ganado vivo anunciado por España le parece «un exceso de prudencia», aunque resalta que, al menos, se podrán exportar canales. «No tenemos vacuna, no podemos hacer nada, estamos como con la hemorrágica... Es una situación en la que entran enfermedades nuevas y no tenemos una respuesta rápida».

La Asociación de Tratantes y Cebaderos, la más afectada por el cierre temporal del mercado de ganados de Salamanca, lamenta, través de su presidente Ricardo de la Iglesia, que un cierre limita la posibilidades de comercialización «aunque a día de hoy creo que todo es una gran duda y que lógicamente hay que intentar que no se extienda la enfermedad». Se manifiesta en esta misma línea con respecto a la exportación.

Ramón Guarido, presidente de la asociación ganadera '19 de abril', es partidario de cerrar mercados y ferias: «De hecho, nosotros ya lo habíamos pedido porque creo que al final hay que intentar evitar que la enfermedad se propague porque puede ser un desastre para todos. Con todos los movimientos que habido de ganado desde Francia el riesgo es muy alto y todo lo que se pueda controlar ahora debemos hacerlo, aunque nos duela», indica.

Por su parte, Jacinto Sánchez, representante de Ganaderos Unidos, indicó que en relación al cierre de ferias y mercados «debería haber una respuesta en cuanto a medidas uniforme y única. De nada sirve que unos, sí, y otros, no». Insiste, además, en la necesidad de una vacuna.

En relación a esa coordinación, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, insistió al ministro Luis Planas, en el Consejo Consultivo celebrado en la tarde del martes, en la necesidad de coordinación y le pidió que «lidere y coordine el trabajo de prevención con todas las comunidades autónomas para evitar la dispersión». Otras comunidades se expresaron en el mismo sentido y el cierre de ferias y mercados se puede extender a otras zonas en los próximos días.