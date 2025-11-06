Castilla y León prorroga hasta el 30 las medidas por la dermatosis, con flexibilidad para festejos taurinos Suspensión de otros tres mercados de ganados de Salamanca y afecta a la feria de San Andrés

Susana Magdaleno SALAMANCA Jueves, 6 de noviembre 2025

La Junta de Castilla y León prorroga de medidas frente a la dermatosis nodular contagiosa hasta el próximo día 30, según anunció este jueves el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo. Indicó que el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) recogerá este viernes las medidas de prevención frente a esta enfermedad que afecta al bovino y no se transmite al hombre, después de que las anteriores -publicadas el viernes 24- tuvieran vigencia de 15 días naturales.

Carriedo indicó que la prórroga obedece a que el riesgo de transmisión entre comunidades «es muy alto», a pesar de que en este momento está concentrada en Cataluña, donde se han registrado los 18 focos de España. No se ha confirmado ninguno más desde el pasado 22 de octubre.

La suspensión afecta de nuevo a ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados y cualquier evento o concentración de animales (excepto de perros y gatos). Quedan, por lo tanto, suspendidos otros tres mercados de Salamanca (los de los próximos días 10, 17 y 24). Y también la prohibición afecta a la feria de San Andrés de Ciudad Rodrigo. El último mercados de ganados celebrado en Salamanca fue el del pasado día 20, por lo que con esta prórroga se suspenderán cinco citas.

El consejero portavoz de la Junta de Castilla y León indicó, como novedad con respecto a la anterior resolución publicada, que la nueva abre la puerta a festejos taurinos. El cambio es que la limitación de movimientos de ganado no será aplicable en relación a los ejemplares de una misma explotación -que compartan único código- porque lo que se pretende es evitar el contacto con otras. De este modo, la Junta abre la posibilidad de retorno del ganado a la explotación de origen y, con ella, la celebración de festejos como el toro de Medinaceli, al permitir el movimiento del toro y de los mansos que lo acompañan.