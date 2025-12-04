La campaña remolachera de Azucarera avanza a buen ritmo y ya alcanza rendimientos máximos de 147 toneladas en Toro y de 132 en León Ya se han cosechado cerca de 3.300 hectáreas de remolacha, lo que supone el 34% de la superficie total sembrada en el norte

La campaña remolachera de Azucarera avanza a buen ritmo y según lo previsto. Cuando se cumple poco más de un mes desde que diese comienzo, ya se ha arrancado más del 34% de la superficie total sembrada en el norte que este año supera las 9.500 hectáreas, una campaña que está dejando, como señala la directora Agrícola, Salomé Santos, «rendimientos muy superiores a la anterior, alcanzando ya máximos, a este jueves, de 147 toneladas tipo por hectárea en la zona de Toro y de 132 en la de León, valores que estamos detectando, sobre todo, en las parcelas en las que se ha realizado una siembra temprana».

Si las condiciones lo permiten, está previsto que la campaña finalice en dos meses gracias a la buena gestión del cultivo de los remolacheros de Azucarera y la eficiencia y agilidad de los servicios de arranque y transporte con los que cuenta la compañía. En esta campaña se han puesto a disposición de los remolacheros un total de 21 cosechadoras integrales y seis equipos de pinchos que se están utilizando para el arranque de algunas zonas más pedregosas localizadas, sobre todo, en parcelas de León y alguna en el entorno de Toro. A estos 27 equipos de arranque, se suman, además, 13 cargadores limpiadores.

«Mientras otros limitan su relación con el agricultor a un esquema de compra y venta únicamente, Azucarera invierte en servicios que aportan valor añadido y refuerzan la competitividad del cultivo en España», apunta Santos, al tiempo que indica que «Azucarera trabaja con una visión radicalmente distinta. Para Azucarera el agricultor es un cliente estratégico al que se le presta un servicio completo, personalizado y orientado a su rentabilidad, frente a modelos donde el agricultor se reduce a un mero proveedor».

«Nuestro compromiso no se mide únicamente en la compra de remolacha, sino en acompañar al agricultor en cada decisión clave de su explotación: le ofrecemos el asesoramiento agronómico de AIMCRA, le ayudamos en su planificación productiva y le damos acceso a tecnología, servicios logísticos y soporte técnico especializado gracias a Agroteo. No creemos en un enfoque transaccional. Creemos en relaciones de largo plazo basadas en valor, confianza y resultados», explica Salomé Santos.

Este modelo integral —que abarca desde la semilla hasta la recepción final del cultivo— es ampliamente reconocido en el sector por aportar mayor estabilidad y previsibilidad de ingresos; asesoramiento individualizado adaptado a cada explotación; soluciones técnicas y logísticas que optimizan rendimientos; acompañamiento continuo, incluso fuera de campaña e interlocución única que entiende las necesidades reales del campo.