Caja Rural de Salamanca refuerza su compromiso con las asociaciones agrarias de la provincia

Caja Rural de Salamanca mantiene un año más su compromiso con las principales asociaciones agrarias salmantinas mediante la renovación de sus convenios con ASAJA, UPA, COAG y UCCL.

En estos momentos, Caja Rural de Salamanca afronta la reforma integral de su oficina principal y parte de sus servicios centrales como una oportunidad estratégica para consolidar su liderazgo en innovación y tecnología. Por este motivo, la firma tuvo lugar en la oficina provisional ubicada en la Puerta de Zamora, número 4 y contó por parte de Caja Rural de Salamanca, con la presencia de su Presidente, Ernesto Moronta Vicente y por su Director General José Ignacio Juez Marín. En representación de las asociaciones agrarias firmaron los acuerdos: Juan Luis Delgado Egido, presidente de ASAJA Salamanca; Carlos José Sánchez Rodríguez, secretario general de UPA Salamanca; José Manuel Cortés Matías, presidente de COAG Salamanca; y Juan Carlos Sánchez Rodríguez, presidente de UCCL Salamanca.

Tanto Caja Rural de Salamanca como las organizaciones agrarias coinciden en que el reto no es solo resistir coyunturas, sino seguir profesionalizando el campo como actividad económica estable. Las explotaciones compiten en un mercado cada vez más exigente y necesitan financiación previsible, asesoramiento y herramientas de gestión para poder invertir, modernizarse y mantener el empleo y su actividad.

«Una vez más reafirmamos nuestra vinculación con el campo salmantino y con las personas que lo hacen posible. Agricultores y ganaderos son el corazón de nuestra tierra, y en Caja Rural de Salamanca queremos seguir siendo su aliado más cercano, apoyando sus proyectos, sus familias y su futuro con la misma confianza de siempre» – afirmó Moronta Vicente.

Por su parte, Juez Marín quiso destacar: «Nuestro compromiso es acompañar al sector en su crecimiento y transformación, apostando por un desarrollo sostenible que mantenga viva la esencia de nuestros pueblos.»

Con esta renovación, Caja Rural de Salamanca y las organizaciones agrarias reafirman una estrategia compartida: proporcionar resiliencia financiera al sector para que siga cumpliendo su función económica y social en la provincia.

