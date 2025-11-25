Las cabañuelas avisan de lo que pasará el mes que viene si se cumple el refrán: «Si llueve por San Francisco Javier...» Esta semana estará marcada por las mínimas bajo cero y por los cielos cubiertos

Isabel Alonso Salamanca Martes, 25 de noviembre 2025, 17:18

La Agencia Estatal de Meteorología prevé una semana de frío en la provincia, donde los termómetros registrarán mínimas de -3°C (mañana y el jueves en la comarca de Ciudad Rodrigo), mientras que las máximas apenas superarán los 10°C. Predominarán los cielos cubiertos, lo que podría dejar algún chubasco durante el fin de semana.

Los embalses continúan a un buen nivel en la provincia, con Santa Teresa al 72,5% de su capacidad.

Respecto al tiempo que hará en los municipios de la provincia, hay que destacar que Salamanca afrontará esta semana un clima frío y variable, con temperaturas que se mantendrán bajas y cielos parcialmente nublados en la mayoría de las localidades. En Alba de Tormes, por ejemplo, el lunes comenzará con temperaturas entre 0°C y 10°C, con cielos nublados y algunas lluvias ligeras. La jornada más fría será la del miércoles, cuando la mínima alcanzará los -3°C, mientras que las temperaturas no superarán los 10°C. El resto de la semana se mantendrá fría, con máximas de hasta 12°C y mínimas por debajo de los 0°C durante la noche.

En Béjar, las temperaturas oscilarán entre los 1°C y los 11°C. El miércoles también será un día gélido, con una mínima de 0°C, aunque no se esperan cambios significativos en las máximas, que rondarán los 10°C. A lo largo de la semana, el cielo estará parcialmente nublado y las lluvias seguirán siendo poco frecuentes.

Ciudad Rodrigo vivirá una semana similar, con mínimas de 1°C y máximas que llegarán hasta los 12°C. Al igual que en el resto de la provincia, el miércoles será el día más frío, con temperaturas que bajarán hasta los 1°C durante la noche. La lluvia será intermitente, pero no se prevén precipitaciones fuertes.

En Ledesma, las temperaturas oscilan entre los 0°C y los 12°C. El jueves será el día más frío, con mínimas que podrían llegar hasta los -2°C. En el fin de semana, las temperaturas se mantendrán algo más agradables, aunque los cielos seguirán parcialmente nublados.

En Peñaranda, la semana comenzará con temperaturas de 1°C y, el miércoles, la mínima podría caer hasta los -2°C. Las temperaturas se mantendrán bajas durante toda la semana, alcanzando máximas de 9°C. A pesar de las bajas temperaturas, se esperan cielos parcialmente nublados y algunas lluvias ligeras.

Vitigudino también experimentará días fríos, con temperaturas que variarán entre 1°C y 11°C. Aunque la semana será fría, se espera que las mínimas se mantengan en torno a los 1°C, con cielos nublados y algunas posibilidades de lluvia.

Las cabañuelas

El experto salmantino en cabañuelas, Manuel Briz, asegura que, esta semana, los vientos de poniente traerán cielos con algunas nubes, aunque sin dejar agua. De hecho, una vez más, se ciñe al refranero popular para hacer alusión a este tiempo nuboso, que se prevé que se 'traduzca' en precipitaciones intensas a corto plazo. «Si llueve por San Francisco Javier, lloverá todo el mes», decían los antiguos.

El zaragozano

Según el zaragozano, los vientos aturbonados continuarán 'reinando' esta semana. Serán ásperos y helados. El cielo acabará por encapotarse, lloverá y nevará.

El sol y la luna

El sol saldrá este miércoles a las 8:21 horas y se pondrá a las 17:58, mientras que, el próximo domingo, amanecerá a las 8:25 y anochecerá a partir de las 17:57. El viernes habrá cuarto creciente.