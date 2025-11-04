Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un ganado porcino en Salamanca. M.B.

Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «Por San Martino mata tu cochino, coge la piña y ...»

El frío se va a notar considerablemente en la provincia

Isabel Alonso

Isabel Alonso

Salamanca

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:50

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología prevé una semana donde los termómetros bajarán de los 0 grados, lo que traerá las primeras heladas a la provincia. En concreto, las mínimas oscilarán entre los 10 grados de este martes y los -2 del domingo en Alba de Tormes, mientras que las máximas se moverán entre los 20 y los 12 grados. También se esperan nuevas precipitaciones desde mañana. Los embalses se mantienen estables, con Santa Teresa al 49, 2% de capacidad.

Para esta semana las lluvias protagonizarán buena parte de las jornadas en el que además, la provincia verá como el frío llega de manera considerable junto a las lluvias, según lo expuesto por la Agencia Estatal de Meteorología.

En el caso de Alba de Tormes, se registrarán temperaturas entre los 5 -de este martes- y -2 grados del domingo. Sin embargo, será este miércoles cuando se podría llegar hasta una máxima de 19 grados. En Béjar, será inestable. Nos podemos encontrar los 6/16 de este miércole hasta los 3/12 del jueves y viernes.

En cuanto a la meteorología de Ciudad Rodrigo el descenso será considerable. Se pasarán de los 10 grados de mínima de este martes hasta los 2 del próximo domingo, una diferencia de 8 que irá descendiendo con el devenir de la semana. Un contexto bastante similar en Ledesma que se inicia la semana en mínimas entre 8 y 6 grados y se terminará en los 0.

Por último, el mercurio advierte a Peñaranda que pasará de los 22 de máximas hasta los 12 del sábado. Unas oscilaciones que también serán testigos en Vitigudino con 'fluctuaciones' mínimas de 10 a 0 grados.

Las cabañuelas

El experto salmantino en cabañuelas, Manuel Briz, prevé una semana con sol y agua, con temperaturas suaves. El jueves cambiará el aire a cierzo, con más frío.

Para el refrán de esta semana, Briz apela a la sabiduría de los antiguos, los cuales tenían mucho control a varias cosas: «Por San Martino mata tu cochino, coge la piña al pino y prueba el nuevo vino».

El zaragozano

Reinarán casi de continúo los vientos del NE, con ímpetu moderado, pero cada día más destemplados y secos. Menudearán las escarchas que, a la salida del sol, producirán neblinas.

El sol y la luna

El sol saldrá este miércoles a las 7:57 horas y se pondrá a las 18:15, mientras que el próximo domingo amanecerá a partir de las 8:01 y anochecerá a las 18:11. Mañana, luna llena.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Fiesta de la Matanza llegará en su novena edición a 87 localidades de la provincia
  2. 2 El Seprona pilla de madrugada a tres hombres cazando con galgos de forma ilegal en un coto de Macotera
  3. 3 Ya se puede reservar plaza en los buses de Zamora a Salamanca: te explicamos cómo hacerlo
  4. 4 El policía de Ávila acusado de matar a su madre de 93 años y tirar el cadáver en una cuneta, en Topas y bajo vigilancia las 24 horas del día
  5. 5 Más de 20 años a la espera de un derribo que no termina de llegar en la avenida de Lasalle
  6. 6 El milagro de volver a nacer gracias a un trasplante de una estudiante italiana matriculada en la Universidad
  7. 7 Xuso Jones vuelve a revolucionar por sorpresa las calles de Salamanca
  8. 8 Sanidad quiere que los padres acompañen al niño al quirófano y el Hospital ya aplica su propio protocolo
  9. 9 Ampliación de servicios en el bus metropolitano: la Junta suma 24 nuevas expediciones
  10. 10 «La medalla es éxito de la Policía Local, no solo mío»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «Por San Martino mata tu cochino, coge la piña y ...»

Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «Por San Martino mata tu cochino, coge la piña y ...»