Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «Por San Martino mata tu cochino, coge la piña y ...» El frío se va a notar considerablemente en la provincia

Isabel Alonso Salamanca Martes, 4 de noviembre 2025, 17:50 Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Meteorología prevé una semana donde los termómetros bajarán de los 0 grados, lo que traerá las primeras heladas a la provincia. En concreto, las mínimas oscilarán entre los 10 grados de este martes y los -2 del domingo en Alba de Tormes, mientras que las máximas se moverán entre los 20 y los 12 grados. También se esperan nuevas precipitaciones desde mañana. Los embalses se mantienen estables, con Santa Teresa al 49, 2% de capacidad.

Para esta semana las lluvias protagonizarán buena parte de las jornadas en el que además, la provincia verá como el frío llega de manera considerable junto a las lluvias, según lo expuesto por la Agencia Estatal de Meteorología.

En el caso de Alba de Tormes, se registrarán temperaturas entre los 5 -de este martes- y -2 grados del domingo. Sin embargo, será este miércoles cuando se podría llegar hasta una máxima de 19 grados. En Béjar, será inestable. Nos podemos encontrar los 6/16 de este miércole hasta los 3/12 del jueves y viernes.

En cuanto a la meteorología de Ciudad Rodrigo el descenso será considerable. Se pasarán de los 10 grados de mínima de este martes hasta los 2 del próximo domingo, una diferencia de 8 que irá descendiendo con el devenir de la semana. Un contexto bastante similar en Ledesma que se inicia la semana en mínimas entre 8 y 6 grados y se terminará en los 0.

Por último, el mercurio advierte a Peñaranda que pasará de los 22 de máximas hasta los 12 del sábado. Unas oscilaciones que también serán testigos en Vitigudino con 'fluctuaciones' mínimas de 10 a 0 grados.

Las cabañuelas

El experto salmantino en cabañuelas, Manuel Briz, prevé una semana con sol y agua, con temperaturas suaves. El jueves cambiará el aire a cierzo, con más frío.

Para el refrán de esta semana, Briz apela a la sabiduría de los antiguos, los cuales tenían mucho control a varias cosas: «Por San Martino mata tu cochino, coge la piña al pino y prueba el nuevo vino».

El zaragozano

Reinarán casi de continúo los vientos del NE, con ímpetu moderado, pero cada día más destemplados y secos. Menudearán las escarchas que, a la salida del sol, producirán neblinas.

El sol y la luna

El sol saldrá este miércoles a las 7:57 horas y se pondrá a las 18:15, mientras que el próximo domingo amanecerá a partir de las 8:01 y anochecerá a las 18:11. Mañana, luna llena.