Las cabañuelas alertan de lo que nos espera si se cumple el refrán: «Si hiela por Santa Lucía...» El frío y las lluvias frecuentes marcarán la semana en la provincia

Isabel Alonso Salamanca Martes, 2 de diciembre 2025, 16:54

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia una semana de frío y lluvia en la provincia. En concreto, los termómetros registrarán mínimas de 0°C (mañana, en las comarcas de Béjar y Ledesma), mientras que las máximas apenas superarán los 15°C. Se esperan precipitaciones prácticamente a diario, aunque el día más lluvioso será el jueves.

De esta forma, la semana llega marcada por un ambiente plenamente invernal a los municipios de Alba de Tormes, Béjar, Ciudad Rodrigo, Ledesma, Peñaranda y Vitigudino, donde las temperaturas se moverán entre valores mínimos muy fríos y máximas moderadas, acompañadas en su mayoría por cielos nubosos y precipitaciones frecuentes.

En Alba de Tormes, las máximas oscilarán entre los 8 y 14 grados, mientras que las mínimas caerán hasta los 2–3 grados en la mayor parte de la semana. Predominarán las nubes y las lluvias débiles, especialmente a mitad de semana.

Béjar presentará los valores más fríos: las mínimas rondarán el 1–3 y las máximas apenas superarán los 7–13 grados. Se esperan precipitaciones prácticamente cada jornada. En Ciudad Rodrigo, los termómetros ofrecerán más contraste: las mínimas irán de 4 a 6 grados, mientras que las máximas alcanzarán entre 11 y 17 grados. Será uno de los municipios con mayor probabilidad de alternar claros con lluvias, aunque el ambiente húmedo será dominante.

La localidad de Ledesma vivirá una semana fresca, con mínimas de entre 3 y 5 grados y máximas que variarán entre los 9 y los 15. Las lluvias aparecerán recurrentemente, aunque con algunos intervalos de nubes y claros. En Peñaranda, los valores serán similares: habrá mínimas de 2 a 4 grados y máximas que se moverán entre los 9 y 14 grados. La estabilidad será escasa, pues los cielos nubosos y las precipitaciones marcarán la mayor parte de los días.

Por último, Vitigudino tendrá temperaturas suaves para la época, con mínimas de 3–4 grados y máximas que podrían alcanzar los 15. También aquí se espera una semana con abundante nubosidad y episodios de lluvia intermitente.

Los embalses se mantienen a un buen nivel una semana más, con Santa Teresa al 72,6% de su capacidad.

Las cabañuelas

El experto salmantino en cabañuelas, Manuel Briz, asegura que esta semana predominarán los vientos de poniente, que traerán muchas nubes y agua, pasando a cierzos a partir del miércoles, con más frío y algún copo. Es por ello que, una vez más, se ciñe al refranero popular: «Si hiela por Santa Lucía, en primavera tendrás buenos días».

El zaragozano

Según el zaragozano, continuará por algunos días reinando un temporal del NE, despejado, seco y muy frío, de invierno riguroso, hasta que, girando los vientos al O y SO, mejore el temporal con un ambiente húmedo.

El sol y la luna

El sol saldrá este miércoles a las 8:28 horas y se pondrá a partir de las 17:56, mientras que, el próximo domingo, amanecerá a las 8:32 y anochecerá a las 17:55. Habrá luna llena el viernes.