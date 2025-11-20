«La burocracia echa a los jóvenes del campo, te piden diez papeles y cuando los entregas...»

Isabel Alonso Salamanca Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:15 Comenta Compartir

A sus 21 años, Alberto Pérez se prepara para cumplir un sueño que muchos chicos de su edad ni siquiera contemplan: dedicarse al campo. Lo tuvo claro desde niño y mientras otros pensaban en ciudades y grandes empresas, él solo se imaginaba entre surcos y tractores. «En una oficina no me veía», confiesa con una sonrisa tranquila, la misma con la que habla de madrugones, tierra y cosechas como quien habla de un futuro que, por fin, empieza a labrarse.

«Siempre lo tuve claro, y aunque mi madre me animó a que probara otras cosas, el campo es donde siempre he querido estar», relata este joven de Gomecello. Alberto, su padre, con muchas más horas de cosechadora a sus espaldas, también fue claro con él. «Me dijo que ya sabía lo que era el campo y que si realmente era lo que yo quería que siguiera adelante».

Aunque en su casa nunca ha habido ganado, él ha decidido incorporarse al sector con una granja de cerdos. «Opté por la ganadería porque era lo más rápido y elegí cerdos por una cuestión de manejo. No quería tratar con animales más grandes, como las vacas, porque no estoy acostumbrado», reconoce a las puertas de la nave que, en un futuro, se convertirá en su segunda casa. Aunque ahora su construcción le esté dando muchos dolores de cabeza. «La burocracia está siendo lo peor de todo», lamenta el joven, «te piden 10 papeles y cuando los entregas te piden otros 10 más, y así constantemente».

Este cuento de nunca acabar es para Alberto la gran dificultad con la que se están encontrando. «Llevamos con los papeles de la nave pedidos desde junio de 2024 y todavía no sabemos nada... al final es la burocracia la que está echando a la gente joven del campo. Habría que darle una vuelta de tuerca», insiste.

Al problema por el exceso y la lentitud del «papeleo» se suma la fuerte inversión que se necesita para incorporarse al sector. «Hoy en día es imposible ser agricultor o ganadero si no tienes algo antes: las tierras son carísimas y el precio de la maquinaria está por las nubes. Por ejemplo, la 'manitou' para limpiar el suelo de la nave no la encuentras por menos de 90.000 euros», cuenta.

Aunque para Alberto el mundo del campo no es algo nuevo, no olvida lo importante que es tener una buena formación. «Estudié el grado superior de Gestión Forestal y el grado medio de Producción Agropecuaria en La Santa Espina, en Valladolid, donde nos enseñaron desde a ordeñar a una vaca hasta a cultivar una tierra», explica.

Pese a los obstáculos, Alberto no pierde la ilusión. Cada día que pasa siente que está un paso más cerca de ese futuro que ha imaginado tantas veces, un futuro en el que la tierra y los animales marquen el ritmo de su vida. Con la serenidad de quien sabe lo que quiere, insiste en que merece la pena pelear por ello. «Es que no me veo fuera de aquí», reitera. Y mientras espera que la nave termine de tomar forma y los papeles lleguen, sigue preparándose para demostrar que hay otra generación dispuesta a seguir apostando por el campo.

Temas

Jóvenes

Gomecello