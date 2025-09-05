Brindis entre ganaderos para disfrutar de la feria La carpa de la Federación de Limusín reunió a profesionales de toda España de varias generaciones

Distintas generaciones de ganaderos de la raza limusín. Desde Alejandro González, Mariano Calle, Alejandro Ruano, Félix con sus hijas, Fernando Heras, Ricardo Corredera a Julio Ruano.

M. B. Salamanca Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:44

El arranque de 'Salamaq' tuvo este jueves uno de sus rincones más animados en la carpa de la Asociación de Ganado Limusín, donde ganaderos, criadores, cuidadores, veterinarios y amigos compartieron mesa, cañas y buen humor, mientras los más pequeños correteaban y jugaban alrededor. La feria no ha hecho más que empezar, pero ya se respiraba ese ambiente que mezcla la tradición ganadera con la convivencia festiva.

Aunque era el primer día, cuando todavía «no ha dado tiempo ni a calentar motores», la carpa estaba repleta de conversaciones, anécdotas y reencuentros. El tintineo de los vasos de cerveza se mezclaba con las carcajadas y con el bullicio de los niños, que no paraban entre las mesas mientras los mayores hablaban de concursos, subastas y del ganado recién llegado.

Entre los brindis se encontraban representantes de distintas ganaderías. Desde Extremadura llegaron nombres propios como Ramos Heras, Vidal Ramos, David Casas, Filomena Moreno y Vidal Julio Ramos, que departían animadamente sobre la marcha de la edición y los preparativos para los próximos días. A su lado compartían mesa y bromas los vascos Jon Urrutia y Mikel Elgarreska, veteranos en la cita y conocidos por su carácter cercano. No faltó tampoco la representación castellana, con el soriano León Matute, ni otros criadores de referencia como Miguel Ángel Jiménez y Manuel Granjel, ambos muy vinculados a la evolución de la raza Limusín.

Ampliar Grupo de ganaderos procedentes de Extremadura formado por Vidal Ramos padre e hijo, David Casas, Irene y Filomena Moreno.

Ampliar El buen ambiente en la carpa de limusín. Allí estaban Esteban García, León Matute, Pedro Blanco, Iñaki Junkunegi, Mikel Elgarreska, Álvaro Muñoz y Miguel Jiménez.

Ampliar Profesionales relacionados con el sector ganadero como Isabel Sáenz, Ricardo Morales, Manuel Granjel o Antonio Ramos, ayer en la carpa de la Federación de Limusín.

La carpa, decorada con imágenes de ejemplares de la raza y un ir y venir constante de pinchos y cervezas, se convirtió en un auténtico punto de encuentro. Ganaderos de distintas comunidades autónomas compartieron impresiones sobre el presente del sector, intercambiaron experiencias y, de paso, reforzaron esos lazos de amistad que trascienden lo profesional.

El ambiente tenía además un aire social y profesional al mismo tiempo: allí estaban Isabel Sáenz y Antonio Ramos. También se dejó ver personal relacionado con el mundo veterinario, como Ricardo Morales, que entre sorbos de cerveza no dejó de charlar sobre el buen estado del ganado y las novedades sanitarias de esta edición. Los niños, ajenos a las conversaciones técnicas, aprovechaban cualquier rincón para entretenerse.

Se hablaba de toros y vacas, de campeonatos y de genética, y no faltaron los que se aventuraron a pronosticar quiénes podrían alzarse con los premios de este año.