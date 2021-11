Beatriz Crespo Villoria, presidenta de Cuperal: “El mercado ya pone muchas dificultades y las administraciones no deben plantearlas”

Las facilidades ofrecidas por la un pequeño Ayuntamiento y por la Junta de Castilla y León han conseguido que una gran empresa como Cuperal realice una fuerte inversión en el mundo rural, una compañía presidida por Beatriz Crespo Villoria que asegura que “los pueblos deben ser exigentes a la hora de elegir a las personas que les van a representar”.

–¿La apuesta decidida de Cuperal es una apuesta por el medio rural y el sector agroindustrial?

–Efectivamente esto es una apuesta de toda mi familia por el medio rural. Podíamos haber hecho esa inversión en Salamanca capital como nos decía mucha gente, pero nosotros somos de ese mundo y no queríamos dejarlo. El mundo rural necesita inversión, necesita mover la economía y en Vitigudino encontramos un Ayuntamiento que ha entendido la importancia de contar con una empresa como la nuestra y facilitaron lo que pudieron nuestra instalación, al igual que la Junta de Castilla y León. Las administraciones tienen que darse cuenta que deben facilitar con diligencia lo que las empresas necesitan para instalarse porque ya el mercado nos pone muchas dificultades como para que lo pongan también la administración.

–¿Hasta dónde es importante el sector agroalimentario para el desarrollo económico del medio rural?

–Creo que la sociedad no sabe la enorme reconversión en la que está el sector agro desde hace años. No tiene nada que ver un agricultor o un ganadero de hace 30 años a hoy. Además es una reconversión que no ha acabado, está en proceso de cambio constante. Es un sector en el que se ha incorporado la utilización de maquinaria para hacer una agricultura de precisión. Una agricultura o una ganadería mucho más eficiente económicamente y que necesita de menos gente. Y aun así no se encuentra gente para atender una granja, llevar una finca, cuidar unas ovejas....

–¿Esto quiere decir que la agricultura y la ganadería ya no aporta tanta gente al medio rural?

–Efectivamente, sin agricultura y sin ganadería no quedaría casi nadie en los pueblos pero este sector ya no llena los pueblos de gente. Todos tenemos ejemplos de la necesidad de cubrir muchos trabajos que tiene que ver con el agro y como se ofrece trabajo y la gente no lo quiere. Tienen cubiertas sus necesidades básicas con pequeñas cantidades que perciben por otros conceptos y no las quieren perder por un trabajo. Los pueblos tienen que atraer gente con otros sectores y probablemente lo harán cuando el acceso a internet esté generalizado. Y naturalmente una buena infraestructura para el transporte que garantice la comunicación entre la capital y el mundo rural, por carretera, por tren de alta velocidad...

–A pesar de estar en el mundo rural, ¿hay que tener cubiertas ciertas necesidades?

–Eso es muy cierto, siempre tienes que tener cubiertas unas necesidades básicas. No todos los pueblos pueden tener un supermercado, una oficina de la administración, un centro médico, una ferretería o un colegio... Pero además de esto creo que los pueblos deben ser exigentes con la gente que eligen para representarles. Todos conocemos pueblos alejados con un movimiento increíble de actividades de todo tipo impulsado por el Ayuntamiento y pueblos cerca de la capital que parece mentira que no hayan prosperado más. Pienso que los partidos políticos deben ser exigentes a la hora de hacer las listas y los votantes debemos serlo a la hora de elegir a las personas que asumen el compromiso voluntario de generar desarrollo.

