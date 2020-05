Baudilio Fernández-Mardomingo (exdirector de Producción Agropecuaria): ‘La única forma de enfrentarse a las epidemias es adelantarse a ellas’

En el ganado bovino es la técnica de elección para el diagnóstico de varias enfermedades de gran importancia económica en ganadería como son la lengua azul y el IBR, pero no debemos olvidar que también se emplea para diagnosticar brucelosis (como técnica complementaria al rosa de bengala y la fijación del complemento) y, entre otras, zoonosis como fiebre Q.

–No, dentro de las posibilidades diagnósticas no lo es, además la automatización que existe en estos momentos en la Red de Laboratorios de Sanidad Animal lo convierte en una técnica de fácil realización. En el 2004 dotamos de robots a todos los laboratorios de la Red, lo que permite que algún año se hayan llegado a realizar más 6.000.000 de ELISA en la región.

–Los planes de vigilancia se adaptan a las necesidades. Por poner un ejemplo, en este momento afortunadamente no tenemos PPA en la cabaña porcina, pero se aplica un programa de seguimiento epidemiológico en la especie porcina con toma de muestras y analíticas en distintas explotaciones ganaderas, de entradas de animales de otros territorios, y se muestrean sistemáticamente a un número de animales para conocer exhaustivamente la situación de la enfermedad.

Ahora que se habla mucho de test hay que aclarar que sensibilidad y especificidad son dos conceptos utilizados en epidemiología que definen en síntesis y coloquialmente, la “fiabilidad”de los test. Se miden en porcentajes, y así, sensibilidad es el número de individuos enfer,mos que son detectados por el test, y especificidad es el porcentaje de individuos no enfermos que realmente lo son.

–Si hubo capacidad para hacerlo en animales, ¿cree que la habría también para humanos?

–Por supuesto. Aprovecho para manifestar mi extrañeza y estupefacción por lo que leo que está ocurriendo en Asturias, donde parece que los microbiólogos se han negado a que los servicios veterinarios colaboren en ese sentido. Deberían leerse y empaparse del concepto “One Health”. Esto es un esfuerzo de todos.

–Si el COVID afectara a animales, ¿cómo habría actuado?

–La única forma de enfrentarse a las epidemias es adelantarse a ellas, corriendo detrás a trompicones siempre gana el virus. Conociendo desde diciembre lo que pasaba en China, el Ministerio de Sanidad debería haber elaborado un Plan de Contingencia conteniendo patogenia, modos y mecanismos de respuesta y necesidades de material y logísticas. En Epidemiología hay que considerar tres conceptos: fuente de infección, mecanismo de transmisión y población sana susceptible, y prever los mecanismos de actuación con relación a los tres factores. La forma de adelantarse a la enfermedad es el diagnóstico precoz, test, y localizar los contactos para, repito, adelantarse. Estamos en una guerra en la que no conocemos al enemigo, no sabemos la morbilidad ni la mortalidad. Desafortunadamente el único dato que podemos seguir es el del número de fallecidos, y esto entre comillas. Ni el número de infectados nos vale, cuanto más buscamos, más encontramos. El confinamiento, por otra parte, es la gran herramienta de lucha, pero entendida como la separación de sanos y enfermos. Confinando como lo hemos hecho, sin diagnóstico, su eficacia es muy limitada. En ganadería es algo más fácil, la inmovilización, que como he dicho es la herramienta fundamental, es más fácil de aplicar, y, aun con un gran coste, menor que en epidemiología humana