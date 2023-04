Así es el laborioso trabajo de esquilar sin atar las ovejas y en un minuto: son uruguayos

Son cinco en la cuadrilla, los cinco de Uruguay y han llegado a primera hora de la mañana a una explotación de Almenara de Tormes, en concreto a Inteas S.L., muy conocida por la calidad de sus ovejas de raza assaf, merecedoras de diversos premios casi cada año en la feria de Salamanca. La cuadrilla prepara los utensilios y una vez que Jesús Martínez, encargado de la finca, mete en la nave al primer lote de las casi 900 ovejas, ya no levantan cabeza. Entre lote y lote, minutos de descanso, pero hasta ahí. Un rato para comer algo y beber agua porque el objetivo es acabar a las 5 de la tarde: “La clave es que la esquila tarde lo menos posible”, explica Jesús, “y hay que reconocer que es esencial para las ovejas porque la lana les da ya mucho calor”, dice. No le preocupa que este año los esquiladores hayan venido 10 días antes de lo habitual por las altas temperaturas porque al guardarlas en las naves no existe temor a un descenso brusco en los termómetros que las pille sin su abrigo natural. El primer día después del esquileo sabe bien Jesús que bajarán un poco la producción pero que en un par de días la volverán a recuperar. Él lleva desde los 12 años en esa finca, de la que su padre ya eran encargados, y ahora tiene 45 y está con su hermano y su mujer, Susana Hernández, a la que le encanta y conoce muy bien este tipo de vida y que no le pierde ojo a las ovejas durante el esquileo.

Lástima que un año más la lana vuelva a no tener apenas valor. “Vendrá el lanero, se la llevará y dará lo que vea por ella”, explica Jesús. En el Ebro cotiza la de primera, embalada, a 0,10/0,30 euros el kilo, y es una de las pocas lonjas que se atreve a ponerle precio.

Los esquiladores no atan a las ovejas. Las sujetan con las piernas mientras las esquilan y en apenas un minuto las liberan de lana. Así una tras otra, casi sin parar. Y así se tirarán la mayoría de los 60 uruguayos que trabajan para la empresa Esquiladores de la Montaña de León hasta junio, y una decena seguirá hasta octubre. En breve se sumarán al grupo algunos ucranianos. Esquilan ovejas de leche en Salamanca, luego ya están cuadrillas en Extremadura para las ovejas de carne y en torno a mediados de mayo volverán a Salamanca, para ocuparse de rebaños que no son de leche. Ellos no esquilan en Castilla La Mancha, donde se declararon focos de viruela ovina, que es otra de las preocupaciones que tienen los ganaderos de ovino este año y que les hace ser especialmente escrupulosos sobre a quién encargan la tarea de esquileo de las ovejas. No les preocupa la competencia porque ya tienen sus clientes aquí.

Ni sabe Jesús cuánto tiempo llevan ya los esquiladores de la empresa de León acudiendo a la explotación. La peculiaridad de Almenara es que otros años llegaban a esquilar a los animales incluso dos veces al año para comodidad del ganado.