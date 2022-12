Apicultores salmantinos, los mayores productores de polen de Europa

La cooperativa apícola Reina Kilama celebró el pasado viernes la asamblea extraordinaria de final de año en la que se hizo un balance del año, que no ha sido bueno para los productores de miel de la provincia. Así, según explicó el presidente, Santiago Canete, se ha producido un descenso en la producción de miel de un 15% esta año respecto a 2021, que ya fue malo. “El año pasado ya estábamos en un 50% menos de producción. Hemos rondado el millón de kilo, pero no lo hemos alcanzado cuando nosotros, con el número de colmenas que tenemos, más de 100.000, tendríamos que andar por los dos millones. En polen, pese a que fue mala primavera no hemos tenido mala producción y estamos en unas 300 toneladas, lo que nos convierte en los primeros productores de Europa”.

La cooperativa entregó sus premios a la producción del año, cuyos reconocimientos recayeron en José Ignacio Andrés (trazabilidad), Mario Rivero (mejor miel, de encina/roble) y Valerio Muñoz (polen). Hubo segundo y tercer premio para las mieles y polen.