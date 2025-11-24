Los apicultores denuncian el «desplome» del precio de la miel Aseguran que el precio de producción supera los 3,7 euros y que la venta ha caído a 3 euros el kilo en milflores. En la provincia, que tiene el censo más grande de productores de la Región, hay mas de 250

La preocupación de los apicultores por asuntos como el desplome del precio de la miel, los problemas con la varroa, la avispa velutina, los abejorros, los osos, e incluso la falta de relevo generacional en el sector, fueron algunos de los argumentos que se abordaron en las XXVII jornadas apícolas de COAG Salamanca. Cerca de un centenar de asistentes a la cita certificaron en interés por esta propuesta, puesto que el sector aglutina en la provincia a más de doscientos cincuenta profesionales.

Tal como indicó el presidente de COAG Salamanca, José Manuel Cortés: «Son momentos difíciles para el sector y uno de los factores es que hace muchos años que no se incorporan jóvenes en la medida que nos gustaría para tener garantizar el relevo generacional. También hay que reivindicar el precio de la miel, porque si no tiene un precio interesante da igual lo que produzcas si no tiene un precio que cubra los gastos de producción, que son un problema a nivel nacional».

El desplome del precio fue el problema que expuso Rafael Canete, como representante del sector apícola de COAG: «Ha caído a 3 euros el kilo de miel de milflores cuando producirla supone 3,70 euros. La sangría de profesionales es terrible».

A la cita también acudió la subdelegada de Gobierno en Salamanca, Rosa López, que destacó que «el sector apícola de Castilla y León es el de mayor número de explotaciones del país, y dentro de él, Salamanca la primera provincia en número de colmenas».

Por su parte, el director general de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta, Rubén Serrano, apuntó: «Hay que poner en valor lo que se hace a través de la intervención sectorial apícola para afrontar los retos. La provincia de Salamanca es la que más solicitantes tiene que se benefician de esa intervención porque es la que tiene el censo más grande». Asimismo, ofreció datos sobre la cantidad de apicultores que se ha beneficiado de las ayudas que ofreció la Junta tras los incendios estivales, que han llegado a 169 profesionales en 5 provincias y un total de 14.000 colmenas.

Cinco ponencias para los asistentes

La jornada de trabajo ofreció al público cinco ponencias: sobre la intervención sectorial; la comercialización y el futuro de la PAC; estrategia de alimentación en las abejas; oxálico contra la varroa y como colofón un estudio sobre suplementos frente a la mortalidad de colmenas.