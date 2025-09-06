20 años de compromiso con el campo y mirando al futuro

EÑE Salamanca Sábado, 6 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

La Asociación de Ganaderos 19 de Abril acaba de cumplir dos décadas de compromiso y defensa del sector. Veinte años en los que ha estado al lado del campo afrontando retos cada vez más complejos.

En los últimos días, los devastadores incendios han dejado a muchos ganaderos sin su medio de vida. Por ello, desde la 19 de Abril insisten en la necesidad de cambiar normas absurdas que limitan el adecuado mantenimiento de los montes y pastos (desbroces, podas, retirada de matorral, aprovechamientos…).

La Asociación considera urgente reducir la burocracia y revisar una legislación que, en vez de ayudar, castiga doblemente a quienes ya lo han perdido todo, con medidas incomprensibles como la prohibición de declarar hectáreas quemadas o el veto al aprovechamiento de pastos durante cinco años. Añaden además que las ayudas deben ser rápidas y eficaces para recuperar explotaciones, maquinaria, ganado y, sobre todo, la vida que el fuego arrebató. Pero advierten a las instituciones que solo con prevención, gestión y escuchando a quienes mejor conocen el territorio —agricultores y ganaderos— será posible reducir el riesgo de incendios.

En sanidad animal, la Asociación sigue reclamando cambios reales. Después de cuarenta años sacrificando animales, la tuberculosis bovina continúa siendo un problema, con protocolos, métodos y pruebas diagnósticas que hacen imposible su erradicación si se actúa únicamente sobre el bovino, cuando existen múltiples hospedadores, tanto domésticos como silvestres.

Desde la 19 de Abril confían en que el nuevo Director General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio abra una nueva etapa de diálogo con el sector y la ciencia, permita adaptar el actual PNETB a la realidad de las explotaciones extensivas y apueste por la investigación y el desarrollo de una vacuna, tras la salida de Valentín Almansa y años de desencuentros con el sector ganadero marcados por políticas sanitarias que han causado un profundo daño. Asimismo, la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), con focos activos en Italia y Francia, genera gran preocupación por el alto riesgo de entrada en el país.

Pese al reto del relevo generacional y el envejecimiento del sector, la Asociación quiere mirar al futuro con optimismo. Tras años de precios estancados, el mercado acompaña, con valores favorables tanto para terneros y vacas de vida como para carne, lo que supone un respiro para muchas explotaciones. En los próximos meses, la asociación continuará ofreciendo formación a sus socios, avanzando en proyectos de investigación con la Universidad de Salamanca (USAL) y preparando el III Congreso Internacional de Vacuno (CIV), previsto para 2026.

En definitiva, la 19 de Abril continúa trabajando por y para el sector ganadero.

Asociación de Ganaderos 19 de Abril

Calle Toro, 23, 1ºD

37002 Salamanca

923272011

www.ag19abril.com