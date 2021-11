Ana Crespo (responsable de logística de CUPERAL): “No podemos sembrar subvenciones, tenemos que sembrar productos”

Ana Crespo es la responsable de Logística de CUPERAL; incorporada a la empresa familiar hace unos años, vive la situación excepcional que las subidas de precios ha provocado en todos los sectores, especialmente en el sector primario. Una situación que no se había conocido antes y de la que no sabemos cuándo saldremos ni cómo.

–¿Cómo vive estos días, en los que las materias primas están disparadas, una fábrica de piensos que precisamente se dedica a hacer un producto final para los ganaderos?

–Con enorme preocupación porque, a pesar de que esperamos que posiblemente la lonja de Salamanca reflejará una moderación con tendencia a la baja en las próximas semanas, los mercados internacionales están todavía muy fuertes. Lo deseable es que se moderen los precios porque no es sostenible una situación así y el balance definitivo de estas tensiones es un perjuicio general para todos, antes o después.

–¿Traslada CUPERAL todo el precio al producto final?

–No podemos en absoluto. Tenemos que tener una consideración con nuestros clientes. Es una situación excepcional de los mercados que espero que en algún momento sepamos todos las circunstancias que nos han llevado a esas subidas tan altas. Intentamos no trasladar esta situación porque su supervivencia como ganaderos es nuestra prioridad.

–¿Se conocen todas las causas de esta situación excepcional?

–Aunque todo el mundo arranca la explicación en la pandemia mundial, creo que hay causas que venían de atrás. Lo cierto es que asistimos a un ataque a la economía tal y como la conocemos, porque las subidas de las materias primas elevarán el precio de todos los productos que compra el consumidor final. Es especialmente grave todo lo que afecta a la agricultura y la ganadería porque eso es la alimentación. Y también subirán los precios de los alimentos de primera necesidad. Es mucho más grave en un contexto de inflación porque el dinero valdrá menos y podrán acceder a menos productos para comprar. Es como la tormenta perfecta pero en perjuicio de todos.

–¿Supongo que la energía también incrementa los costes de producción?

–Si quitamos fuentes de energía y apostamos por las renovables, que no tienen la capacidad de sustituir todas las fuentes que dejamos de tener, el problema no es de las eléctricas sino más bien de una política que apuesta por energías que todas ellas juntas aún no son suficientes para una demanda creciente. Hay empresas que están pensando en parar producción por el sobrecoste energético. Todo el mundo habla de la energía y pocos saben cómo funciona ese mercado. Por ejemplo, la energía se consume en el momento en que se produce, y eso determina la importancia que tiene elegir bien qué fuentes de energía dejamos o eliminamos. Hay que apostar por las que nos garanticen la suficiente energética.