Alta cocina de morucha

Sábado, 6 de septiembre 2025

Ayer se celebraron las segundas Jornadas de Degustación de Carne Autóctona en la carpa ganadera. Allí, el Mesón de Gonzalo volvió a poner en valor este tipo de producto. El acto reunió a decenas de personas, en las que se sirvieron 150 elaboraciones de máxima calidad.

El chef ejecutivo del Grupo Gonzalo, Jesús Colorado, fue el encargado de presentar las dos propuestas culinarias: albóndigas de morucha con crema de foie y dados de boniato frito y asado; y molletes de roast beef de retinta con cebolla encurtida, rúcula y queso. «Queremos llevar la carne a la alta cocina, pero sin enmascarar su sabor. Lo importante es respetar siempre la calidad del producto y, sobre todo, al ganadero», subrayó Colorado.

En total, se sirvieron 75 raciones de cada receta, superando así la previsión inicial. «Detrás de cada corte de carne hay un gran trabajo del sector primario, que debemos reconocer y pagar justamente», añadió el chef, que también avanzó la próxima apertura de un nuevo espacio gastronómico del grupo, a escasos metros del mesón en la Plaza Mayor de Salamanca.

El acto contó además con la participación de Gregorio Moreno Fernández de Córdova, presidente de la Asociación Retinta, quien destacó la importancia de difundir y apoyar la excelencia de estas razas ganaderas con sello propio. «Nosotros tenemos un problema y es que muchas veces venden una cosa que luego no es. Tenemos que combatir el fraude. En nuestro caso, en Andalucía, hay muchas cartas que ponen retinta y, al final, no está certificado por nosotros, no tiene nuestro logo».

Con iniciativas como esta, el Mesón de Gonzalo se consolida como embajador de la carne autóctona en la alta cocina salmantina.