La cosecha de patatas de Salamanca ha comenzado pero a cuentagotas a pesar de que cualquier otro año a mediados de julio gran parte de los productores tendrían ya posibilidad de cosechar las patatas. Este año no hay demanda porque las lluvias retrasaron la cosecha de Cartagena (Murcia) y es ahora cuando sale la producción de esa zona, donde incluso todo parece indicar que quedarán patatas en la tierra, sin llegar a recogerse.

En Salamanca se arranca algo de patata de contrato y sin estar atado a él son muy pocos, principalmente de Aldearrubia, Aldealengua y alguno de Encinas de Abajo, los que han comenzado la cosecha y se han encontrado con precios muy bajos a pesar de que al sacar patatas ahora han visto recortada su producción. Ahora mismo el precio al que se paga el kilo de patata temprana en Salamanca está entre los 11 y 13 céntimos, cuando cualquier otro año las primeras patatas superaban los 20 por la falta de oferta en el mercado. Será a mediados de agosto cuando el grueso de los agricultores “libres” comience la cosecha de patatas sin que ahora mismo nadie se atreva a decir cómo estará entonces este mercado.

Uno de los que no ha querido esperar ha sido Fidel Hernández, de Aldealengua, que sembró pronto con el objetivo, señaló ayer, de “intentar sacarles un poco de precio pero...” Ha cosechado variedad colomba -tenía una hectárea en Aldealengua- y está contento con la producción y también por cómo viene la patata “de blanquita y bonita”. Lo que no le gusta es el precio, que sin descontar gasto de recogida de la patata -porque es una cuadrilla la que se encarga de cogerla a mano porque no resiste ahora mismo la máquina- recibe 14 céntimos de euros por kilo y eso que al cosecharla en verde ha perdido ya producción. Tiene en total 16 hectáreas y reconoce que esperará para sacar el resto -también tiene ‘agria’- y que está “decepcionado”.