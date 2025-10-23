Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El agricultor Ángel Bonal.
HISTORIAS DEL CAMPO

El agricultor reincidente: «No voy a entregar el maíz a este precio»

El agricultor Ángel Bonal se negó el año pasado a vender por 190 euros/tonelada y fue prácticamente el último de Salamanca en cosechar. No le importó y seguirá el mismo camino: «Somos unos pobrecitos»

Susana Magdaleno

Susana Magdaleno

Salamanca

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:18

Comenta

La campaña pasada se negó a cosechar maíz cuando los demás, porque, si lo hacía, al venderlo con humedad el precio se le quedaba en ese momento en 190 euros la tonelada. Se negó y esperó más allá de marzo, hasta que necesitó quitarlo para sembrar. Lo guardó en la nave y no lo vendió hasta septiembre, obteniendo 229 euros la tonelada. «Si llego a vender cuando empecé a cosechar, lo habría vendido a los 232 que estaba en la tabla. Perdí algo por no vender pronto, pero…», comenta.

Este año, Ángel también está dispuesto a esperar lo que sea necesario. Tiene en Nuevo Amatos 70 hectáreas de maíz que sembró más allá de abril y, además, de ciclo largo. «Ahora mismo tienes que sacar 16.500-17.000 kilos por hectárea para que quede algo, y tienes que ir a por esos kilos de más que no te da un ciclo corto», señala.

Este agricultor, hijo de agricultores y que vivió tiempo en Suiza, tiene claro que no va a entregar el maíz al precio actual (214 euros/tonelada en la Lonja) y no lo hará, explica, porque con la desviación de grados actual estima que al agricultor le llega de media a 170 euros/tonelada. «El maíz tiene que venderse ahora mismo a 250 euros la tonelada para que quedemos regular», explica, «y las patatas, unas con otras, a 22 céntimos el kilo. Mucha gente se va a ir a la ruina y esto no puede ser. Los agricultores somos unos pobrecitos que tenemos que entregar a lo que sea, y eso no», indica, mostrando su indignación porque «le bajan 14 euros estando en los puertos más caro que aquí», dice en relación a la Lonja.

«Desde la pandemia los gastos se han disparado y ahí está el lío. Esto no va bien, y la gente al final va a ir dejando las tierras porque esto no puede ser», añade. Apunta a la mayor siembra de trigo «con gradas rápidas, que quede bonito y que tenga menos gastos».

Él no sabe cuándo podrá cosechar, porque depende del tiempo, y, aunque sabe que es difícil, pide mes y medio con calor «para guardarlo ya seco en la nave».

En relación a la producción, Ángel ve tierras con muchas diferencias: «Donde se riega un poco más, han salido menos kilos; donde se ha regado, a 22». Y advierte con ese ejemplo lo difícil que es regar: «Si siembras 170 hectáreas, dos se van a perder. Es muy difícil regar porque el tiempo no es siempre igual y, de una u otra forma, siempre nos coge el toro», señala.

El precio del maíz es el más bajo de mediados de octubre desde 2020: hace un año cotizaba a 235 euros la tonelada, 21 más que ahora.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un salmantino va a ver El Hormiguero y sale con un cochazo tras ganar el concurso de habilidad
  2. 2 Tres detenidos, dos de ellos en Pizarrales y otro en Santa Marta, en la macrooperación contra el tráfico de droga
  3. 3 Confirmada la fecha para el encendido de las luces de Navidad en Salamanca
  4. 4 Inédita procesión de Santa Teresa: se tiene que refugiar en los soportales de la Plaza Mayor por la lluvia
  5. 5 «Casi la mitad de la población de la Comunidad no tiene ni idea de lo que es un linfoma»
  6. 6 Amplio despliegue policial contra el tráfico de drogas en Santa Marta de Tormes, Pizarrales y Buenos Aires
  7. 7 Acusan de agresión sexual al sacerdote y corresponsal en Roma, Antonio Pelayo
  8. 8 Confirmado el nuevo horario de las tiendas de Mercadona la semana que viene
  9. 9 Castilla y León suspende también ferias y mercados de ganado por la dermatosis
  10. 10 Sin acuerdo en la audiencia preliminar por el burdel chino de la avenida de Portugal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El agricultor reincidente: «No voy a entregar el maíz a este precio»

El agricultor reincidente: «No voy a entregar el maíz a este precio»