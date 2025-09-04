Aeceriber retoma su concurso interregional en Salamaq

EÑE Jueves, 4 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

La Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico (AECERIBER) estará presente en la Feria del Sector Agropecuario de Salamanca, Salamaq 2025, con un programa que incluye la recuperación del Concurso Interregional de Cerdo Ibérico, tras varios años sin celebrarse. En su IX edición, este concurso morfológico reconocerá a los mejores lotes de machos y hembras, reforzando el valor de la selección genética y la promoción de la Raza Porcina Ibérica.

Exposición de ejemplares

AECERIBER presentará en la feria un total de 41 reproductores (26 hembras y 15 machos), disponibles para su venta. Los animales proceden de ganaderías situadas en Salamanca, Cáceres y Badajoz.

Asimismo, la Asociación dispondrá de un stand informativo para atender a profesionales y visitantes.

Desde este espacio, la Asociación informará sobre las iniciativas que desarrolla a lo largo del año, con el objetivo de acercar y poner en valor la importancia de la Raza Porcina Ibérica, tanto en la conservación del ecosistema único de la dehesa como en el conjunto del sector ganadero.

Degustaciones de productos 100% Raza Autóctona

Como parte de su labor de divulgación, AECERIBER ofrecerá dos degustaciones de productos ibéricos 100% Raza Autóctona. Así, el viernes será el turno del secreto ibérico y el sábado habrá arroz con carrillera ibérica. Ambas degustaciones estarán dirigidas por el chef Luís Fernandes, de Al.Punto Espacio Culinario (Salamanca). Estas actividades cuentan con la colaboración de la Real Federación de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS), en el marco del Grupo Operativo E-Local Hub, y con el apoyo de la Diputación de Salamanca.

Compromiso con la mejora y sostenibilidad de la raza

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación encomendó en 1987 a AECERIBER la gestión del Libro Genealógico de la Raza Porcina Ibérica, responsabilidad que mantiene en la actualidad. La Asociación está integrada por más de 1.500 criadores y 4.330 explotaciones registradas según los últimos datos oficiales (ARCA). Algunas ganaderías participantes en Salamaq forman parte del grupo de «Ganaderías Colaboradoras», dentro del Programa de Cría de la Raza Porcina Ibérica. Su trabajo en los diferentes índices de selección (lechón, materno y ciclo completo) constituye una herramienta esencial para la mejora genética y la preservación de la raza.

AECERIBER subraya además el compromiso de sus ganaderos con el bienestar animal, la bioseguridad y las buenas prácticas ganaderas, valores que consolidan la sostenibilidad del sector y ponen en valor el esfuerzo colectivo en defensa de la Raza Porcina Ibérica.

Asociación Española de Criadores Cerdo Ibérico (AECERIBER)

Pl. Regimiento de Infantería Castilla, 16, 3, B

C.P. 06300 - Zafra (Badajoz)

www.aeceriber.es