La Lonja aprobó ayer nuevas subidas para los cereales, tras una última semana en la que el agricultor ha estado más pendiente de sembrar que de liquidar lo que le queda de cosecha. En concreto, la mesa subió otros 3 euros la cebada y el centeno, y 1 euro el trigo y el triticale. Y eso que, desde el principio, los compradores se habían mostrado contrarios a tocar cualquier otro precio que no fuese el de la cebada.

«Los precios son firmes, sobre todo el de la cebada, pero el resto de productos están tranquilos», aseguró Serafín Olea, quien atribuyó esta menor tensión del mercado a la situación internacional: «Los acuerdos entre China y Estados Unidos para comprar soja y cereales habían hecho subir los precios, pero esta última semana, al no producirse esas compras, los mercados se han puesto nerviosos».

A su lado, Carlos Sánchez habló de un mercado que había ido «de más a menos» en la última semana, mientras que Antonio Terradillos recordaba la retención de mercancía que existe actualmente en el mercado. «Puede repetir todo, menos la cebada», insistió el comprador.

Lejos del acuerdo, los agricultores comenzaron su turno hablando de una última semana «muy fuerte» para el sector. «La cebada está muy fuerte y arrastra al resto, aunque haya poca oferta porque el agricultor está con las tareas del campo», aseguró Ángel Luis Fernández. «Todos los cereales están para subir... unos más y otros menos», insistió Raúl del Brío, antes de una ronda de cotizaciones en la que los productores pidieron una subida de 5 o 6 euros para la cebada, lo que hizo saltar a los compradores. «Estamos de acuerdo en que suba, pero no por las nubes. No hay que pedir cosas exageradas», pidió Carlos Sánchez.

Tampoco hubo acuerdo con la paja, que subió 3 euros, después de que los agricultores volvieran a dejar claro que en Salamanca no se vende por debajo de 40 euros. «Está apilada, y eso conlleva unos gastos, así que el que la quiera tiene que pagar más», concluyó Alberto Pérez.

«El precio está por encima, pero no es semana de arreglarlo»

Las mesas de vacuno de carne y de vida acabaron ayer con una nueva repetición de precios, después de que el Ministerio de Agricultura decidiera el pasado jueves ampliar hasta el día 30 las medidas para evitar la extensión de la dermatosis.

«Es una semana de transición, aunque la oferta de añojos es más escasa y eso habrá que valorarlo en su momento», aseguró Ángel José Calderero en el debate de los animales con destino a matadero. «Los precios del mercado siguen estando por encima de la Lonja, pero no son semanas para arreglar nada», reconocía a su lado Mateo Tejada.

Tampoco hubo discusión en la mesa de los terneros de vida, donde desde el principio se habló de una nueva repetición. «Es una semana de estabilidad», insistió Fernando Vicente en el lado de los compradores, donde hubo protestas por los problemas con las guías y, sobre todo, por la incertidumbre que siguen provocando en el campo las medidas contra la dermatosis.

También ganaderos como Ricardo Escribano lamentaron esta situación y aprovecharon su intervención para dar «un tirón de orejas» a las administraciones por las dudas que existen sobre las nuevas medidas. «Si en el sector no lo tenemos claro, lo que deberían hacer es una nota aclaratoria, y así sabríamos lo que podemos hacer y lo que no. Esa incertidumbre es la que paraliza todo», destacó, mientras José Daniel Martín cerraba el debate asegurando que lo que toca ahora es «adaptarse a esta nueva fase», aunque la situación en el campo sea «cada vez más complicada».

«El lechazo se enfría porque van saliendo más»

La Lonja también volvió a subir el precio de los corderos de 15 a 28 kilos entre 15 y 20 céntimos, y mantuvo los lechazos, que centraron la mayor discusión entre ganaderos y compradores.

«Se están enfriando porque van saliendo más», señaló Manuel Mesón, representante de los carniceros en la Lonja, lo que provocó la reacción inmediata de los productores en la mesa. «No sé de dónde sacáis esa idea, porque un lechazo vale en este momento 112 euros», respondió Rubén Mateos, al otro lado de la mesa. «Algunos valen eso y otros, entre 90 y 95 euros», aseguró Ángel Francisco Jiménez, en la réplica de los compradores, antes de advertir de la entrada masiva de lechazo francés «a chorro».

El rifirrafe por los lechazos continuó con los ganaderos recordando a los compradores que en la Lonja «solo se cotizan los animales buenos». «Esto es igual que en la mesa de cereal, donde solo se cotiza el forraje bueno, y que cada uno defienda el resto como pueda», añadió Celestino Martín.

Hubo menos discusión en el porcino ibérico, donde no hizo falta cotizar tras el acuerdo unánime entre industriales y ganaderos para repetir los precios del cerdo de cebo y del cebo de campo.

También hubo consenso en seguir subiendo los lechones puros otros 30 céntimos y otros 10 más los animales de «recogida», para igualarlos con los lechones de «gran partida».

