A vueltas con la cola de los cerdos por no poder cortársela

Prefiere no decir su nombre por si reconocerlo le causa problemas, pero él es uno de los muchos ganaderos que han visto cómo las bajas de sus cerdos han aumentado después de que dejara de cortarles la cola. Y está muy preocupado porque se traduce en pérdidas económicas elevadas.

Desde que dejó de cortárselas una imagen que se repite con cierta frecuencia en su explotación es que un cerdo muerda la cola de otro; que el agredido, como tiene poca sensibilidad al final de la cola apenas sienta dolor... y lo note solo cuando el mordisco es ya demasiado grave; y tampoco es raro que al ver sangre, otros cerdos acudan también a probarla. El resultado es el aumento de bajas de ganado y de decomisos, porque en ocasiones las mordeduras llegan hasta el nacimiento del rabo y se infectan los tejidos.

Si afortunadamente la mordedura no ha sido grave, se ha convertido en habitual para este ganadero separar el ganado herido del resto y empezar un largo proceso de cura, y consultar a su veterinario para intentar evitar que se repita la situación. Pero no es nada fácil.

El raboteo o sección parcial de la cola no se puede realizar de forma rutinaria desde que se publicó la directiva 91/630/CEE de 19 de noviembre de 1991. Sin embargo, auditorías realizadas por la Comisión Europea en 2017 apuntaron a que en la Unión Europea a más del 99% de cerdos aún se les cortaba la cola e instó a países como España a presentar una estrategia nacional para reducir la caudofagia o mordeduras de cola. Ahora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha sacado a consulta un proyecto de Real Decreto para garantizar el cumplimiento del requisito relativo a la prohibición del corte de colas rutinaria porque asegura que las medidas aplicadas “se han revelado insuficientes”.

Cuatro años después del estudio, lo complicado es encontrar explotaciones donde se realice el corte de colas de forma rutinaria y por eso ahora es cuando los ganaderos denuncian las pérdidas económicas que sufren por la supresión de esta práctica, como reconoce la propia Comisión Europea. No obstante, en un informe, el órgano ejecutivo de la Unión Europea culpa al estrés que sufren los cerdos de la caudofagia y apunta a las condiciones ambientales y a prácticas de gestión inadecuadas el hecho de que los cerdos se muerdan las colas.

Recomienda para evitarlo: que el cerdo tenga posibilidad de hozar, morder y masticar para que no se frustre; disfrute de comodidad térmica, con calidad del aire y luz; tenga salud y bienestar; disponer de recursos suficientes para que los cerdos no tengan que actuar como rivales; disponer de alimentación adecuada; y de un recinto dividido en zonas para sus diferentes actividades y limpio.

Pero no es tan simple. Jorge González, veterinario experto en porcino y miembro de la Asociación de Veterinarios de Producción Animal de Salamanca, mantiene que la solución no es sencilla. “El sector está haciendo un esfuerzo enorme pero no es fácil de solucionar”, dice. Mantiene que hay casos en los que después de aplicarse medidas correctoras en las granjas, como dar más espacio a los cerdos, poner más puntos de comida, mejorar las ventilaciones... de repente en esas mismas instalaciones que parecían la solución hay algún lote que da problemas.

Ganaderos y grandes empresas que trabajan con integraciones -subcontratación de las instalaciones y mano de obra para la cría y engorde de ganado porcino, y el suministro a las explotaciones contratadas de las materias primas- están muy preocupados porque no encuentran las soluciones definitivas.

La pregunta en el aire es, si hasta encontrar esa respuesta, es más dañino para el cerdo el corte de cola o que haya mordeduras tan graves por la falta de raboteo.