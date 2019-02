Arranca la tramitación de la PAC

Los expedientes de modernización, incorporación y planes de mejora, cuyo plazo finaliza el 15 de marzo, y la tramitación de la PAC son los asuntos que en estos momentos preocupan a más agricultores y ganaderos de la provincia. Para ellos, la organización agraria ASAJA es un referente que les ayuda a tramitar toda la documentación y solucionar todos sus problemas de gestión, además de ser un interlocultor fundamental con las administraciones que siempre ha trabajado por lograr las mejores condiciones para los profesionales del campo.

En estos momentos en las oficinas de ASAJA han iniciado la tramitación de las ayudas de la PAC. Un buen momento para hacerlo, ya que en este inicio de la campaña todavía no se produce en sus oficinas la saturación que vendrá al final del plazo. Desde la entidad se preparan ya para batallar por la próxima PAC, como asegura su presidente, Juan Luis Delgado, por "los miedos que están metiendo en el sector sobre los posibles recortes que sabemos que los profesionales no podremos asumir", advierte. Otro de los problemas más acuciantes, en este caso para los ganaderos de ovino, es la comunicación del censo al registro, ya que la reactualización que han hecho desde la Junta de Castilla y León tiene lagunas y hay ganado mal identificado por lo que muchos profesionales no saben cómo comunicar ahora el censo de sus animales y como se contrastarán esos datos con el censo real, algo que tienen que hacer a lo largo de esta semana como fecha tope.

Por otra parte, ASAJA tiene previstas para las próximas semanas varias jornadas técnicas. Arrancarán el 14 en Peñaranda de Bracamonte con una conferencia sobre Prevención de Riesgos Laborales. Para el mes de abril tienen previstas dos jornadas más, en este caso una tendrá lugar en Guijuelo y versará sobre sanidad animal y la prevalencia de la tuberculosis en Salamanca y Castilla y León y tendrán otra en Salamanca sobre el ibérico. Además el 22 de marzo celebrarán su Asamblea General Ordinaria. Por último, la organización se prepara para el traslado a sus nuevas oficinas con el fin de seguir prestando a sus asociados el mejor servicio en un espacio adaptado para ello.