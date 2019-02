Sacrifican 50 reses en Guijuelo sin identificar tras recibir un anónimo

La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León ordenó est eviernes el sacrificio de 50 reses que pastaban en Guijuelo, muy cerca del casco urbano, al carecer de la identificación obligatoria y al suponer un riesgo sanitario para el resto de explotaciones ganaderas y para la salud, si se destinaban a consumo. Los animales, al no estar identificados ni, por lo tanto, pertenecer a un código de explotación, no habían pasado por los controles obligatorios para el ganado bovino, de ahí la reacción de la Consejería de Agricultura y Ganadería.



Después de recibir un anónimo, la Junta de Castilla y León se puso en contacto con el Ayuntamiento de Guijuelo para analizar el problema y, en colaboración con el Consistorio que preside Julián Ramos y con la Guardia Civil procedió a la inspección de los cercados ganaderos que habían sido objeto de la denuncia.



Una vez allí, en una primera inspección se encontraron en un cercado 15 animales sin identificación a los que un ganadero de la localidad daba de comer en ese momento, aunque negó ante el Seprona que los animales fueran de su propiedad. Según aseguró al ser preguntado, el ganadero dijo que alimentaba al ganado por compasión y no porque fuera su propietario.



En una segunda inspección la Junta de Castilla y León y el Seprona hallaron más animales en otro cercado próximo hasta un total de 23 vacas, 5 toros y 22 terneros, de ellos 12 hembras y 10 machos.





