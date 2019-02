Azucarera no cede y las organizaciones agrarias dejan al remolachero la decisión de sembrar la próxima campaña

Los colectivos agrarios dejarán en manos de los agricultores la decisión de sembrar o no remolacha la próxima campaña, una vez que ven, después de la reunión mantenida este martes del Acuerdo Marco Interprofesional -AMI- la escasa predisposición de Azucarera de negociar.

Ahora mismo los colectivos tienen la posibilidad de acudir al arbitraje para intentar que Azucarera respete el precio pactado para esta campaña y no lo baje o también organizaciones agrarias como COAG estudian la posibilidad de que los remolacheros acudan de forma individual al contencioso administrativo. El problema está en que la primera opción supone un desembolso aproximado de 100.000 euros y, además de este inconveniente, la decisión puede tardar en llegar entre 9 y 10 meses, un plazo que no da respuesta a las necesidades de los agricultores.

Ante esta situación, en el caso de la Remolachera Salmantina sociedad cooperativa, principal colectivo de este sector en Salamanca y vinculado a la organización agraria ASAJA, será el consejo rector quien se reúna en los próximos días para estudiar la situación y hacer el planteamiento a los socios. Se les expondrá la posibilidad de contratar con ACOR -cuyas conversaciones con este colectivo están muy avanzadas- o seguir con Azucarera, con las condiciones que propone esta empresa de remolacha pagada a 26 euros la tonelada más un complemento estimado de 1,60 euros por tonelada. Según el presidente de la cooperativa de los remolacheros, Pedro Jesús Blázquez, lo fundamental es que ahora la Junta "conceda libertad al agricultor para sembrar o no el próximo año".

De momento todo parece indicar que el 2017 será considerado excepcional por la sequía y eso permitirá a un número importante de remolacheros no tener que sembrar esta campaña, que comienza en 15 días, para tener derecho a ayudas agroambientales.

COAG considera que es fundamental que la Junta refleje por escrito las excepciones que se puedan aplicar en el caso de expedientes de modernización e incorporaciones, que son más conflictivos. La campaña de remolacha está previsto que termine hoy en la fábrica de Toro (Zamora).

