La primera cosecha de quinoa en Salamanca fracasa por la falta de un comprador

La primera cosecha de quinoa en Salamanca ha sido un fracaso por falta de un comprador que se hiciese con la producción final. Juan Francisco González fue el primer agricultor en la provincia en probar suerte con este 'superalimento'. El pasado año sembró dos hectáreas en Arabayona bajo el asesoramiento del Instituto Agrario de Castilla y León (ITACyL), con quien ya había colaborado en alguna otra ocasión más. Pero los resultados no fueron los esperados. "El problema no ha sido sembrarla sino la falta de un comprador", reconoce el agricultor, que no se molestó ni en sacarla de la tierra.

"No hay ninguna planta de procesado ni en Salamanca ni en Castilla y León donde poder llevar la cosecha para que la limpiaran y seleccionaran", lamenta. Tampoco se planteó vender la cosecha a otras comunidades, como la andaluza, donde su cultivo está muy extendido y donde existen plantas de transformación. "Me cuestan más los portes que lo que me hubieran pagado por los 2.000 o 3.000 kilos que habría sacado", reconoce.

Aunque la falta de venta ha sido el problema principal, su aventura con la quinoa tuvo otro inconveniente: "No podíamos echarle herbicida porque al venir de la misma familia que las malas hierbas la hubieramos matado", explica Juan Francisco, que asegura que la única manera de 'limpiar' la parcela hubiera sido a mano. "Era algo que se hacía antiguamente pero ya no queda nadie que se dedique a eso y menos aún con las extensiones de parcelas que se siembran ahora", asegura. Estos dos inconvenientes han hecho que, por el momento, este productor de Arabayona no quiera saber nada de la quinoa, "al menos hasta que no haya un herbicia que valga y encuentre un comprador".

