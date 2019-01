Las razas más exóticas del mercado, en una finca de Salamanca

El placer de innovar y ofrecer algo diferente llevó a Francisco Pino a elegir para sus fincas de Salamanca las razas más exóticas que le podía ofrecer el mercado. Así, tiene en sus fincas de Cipérez y Juzbado vacas autóctonas, como la avileña o la morucha, pero también las que ahora mismo más llaman la atención: aberdeen angus -procedente de Escocia y una de las carnes más de moda-; Galloway, tanto la tipo black como la belted -más conocida como las vacas "oreo" por su pelo blanco y negro-; las mini vacas dexter -de aproximadamente un metro de alto y que permiten el chuletón "de ración"-; y, la joya de la corona, los Wagyu, origen de la carne de kobe.

De estos últimos el vallisoletano Francisco Pino, representante de Becerro Solar S.L., tiene cuatro toros adquiridos en Inglaterra: de ellos tres son de la línea Tajima, que es la única que admite la certificación carne de kobe. No obstante, conseguir este distintivo es imposible para esta finca porque aunque la raza y el animal sean idénticos es necesario que nazcan, se críen, sacrifiquen y certifiquen en Hyogo (Japón) para venderse como kobe. Además de estos tres toros Tajima, auténtico lujo por la calidad de su carne, también tiene otro toro de raza Wagyu pero de la línea kedaka, que es también de color negro pero de mayor tamaño que el anterior y no de tan lento crecimiento.

Por si faltaran razas entre las 600 reses que hay entre las dos fincas, está presente también la charolesa en las explotaciones para obtener becerros cruzados, por ejemplo, con las moruchas.

Francisco Pino está encantado con estas fincas ideadas a capricho por alguien que, como él, no procede del mundo ganadero pero que tiene la influencia de uno de sus yernos, inglés, que viene de familia de ganaderos. En gran parte debido precisamente a él, ha abierto mercados de distribución para su carne en Inglaterra, con un resultado que considera muy aceptable. "Hay demanda en Inglaterra sobre todo porque se trata de carne procedente de animales criados en la dehesa y allí les llama mucho la atención los ejemplares que están en libertad", apunta, "porque allí hay wagyu, pero están estabulados".

Uno de los aspectos más sorprendentes ha sido la magnífica adaptación de estos ejemplares al clima de Salamanca. Sí ha existido alguna diferencia en relación a su cría en otros países, como es, como matiza su propietario, que aquí la belted Galloway pierde pelo en verano y en otros sitios más fríos, no.

Con esta mezcla de razas, Francisco Pino lo que confirma es su apuesta por "darle más valor añadido a la carne de la zona. No se trata de producir por producir -señala- nosotros lo que buscamos es calidad por eso no tenemos muchos animales pero buscamos su valor en el mercado. Buscamos vacas diferentes, que no tenga todo el mundo". Sin duda lo ha conseguido.

