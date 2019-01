La campaña de la remolacha, en el aire

La preocupación por el futuro del sector remolachero aumenta a medida que se acerca el momento de sembrar y la Azucarera no da un paso atrás en su decisión de recortar hasta los 26 euros por tonelada el precio de la raíz. Así, cuando apenas falta un mes para que comiencen las siembras, la mayoría de los agricultores aún no sabe si apostarán por este cultivo, por lo que ahora mismo el futuro de la remolacha en Castilla y León y, en concreto en Salamanca, está en el aire.

Para acabar con esta incertidumbre, las organizaciones agrarias ASAJA, Confederación Nacional de Cultivadores de Remolacha y Caña Azucareras (CNCRA), UPA y COAG, anunciaron el viernes que pedirán un pronunciamiento judicial si la empresa Azucarera no da marcha atrás. La próxima semana pedirán por escrito la convocatoria de la Mesa Nacional del AMI con la intención de lograr que la empresa rectifique su decisión "unilateral" y si no accede a prescindir del recorte medio de 6 euros por tonelada, solicitarán el arbitraje de un juez imparcial a través de la Cámara de Comercio de Madrid. Donaciano Dujo, presidente de ASAJA, incidió, recoge Europa Press, en que "había un AMI que se tiene que cumplir".

El paso dado por las organizaciones agrarias ha sido bien visto por los cultivadores aunque Pedro Jesús Blázquez, presidente de la Remolachera Salmantina, el mayor colectivo de Salamanca, lamentó que quizás el arbitraje no llegue "hasta agosto y septiembre" y se podría dar la campaña por perdida. Mantiene que en su colectivo son cada vez más reacios a sembrar, sobre todo después de ver cómo Azucarera no está dispuesta a rectificar su decisión. "Quieren pagar 26 y no 32,5 euros por tonelada la próxima campaña y no hay más; si luego como pasa en La Rioja o en Álava el agricultor cobra más es porque viene de ayudas PAC o del Gobierno regional, pero la empresa paga lo que paga", lamentó.

Los remolacheros están pendientes de si la Junta aprueba declarar 2017 exento de siembra de remolacha por causa de fuerza mayor de cara a que muchos no se vean en la obligación de sembrar por el compromiso adquirido para el cobro de la ayuda agroambiental. En este sentido, Aurelio Pérez, coordinador de la Alianza UPA-COAG, pidió solución "por escrito" para los remolacheros beneficiarios de ayudas a jóvenes o modernización, en la obligación de sembrar 5 años.

