Denuncian que las reses de la finca donde hallaron 22 vacas muertas invaden la carretera

El Ayuntamiento de Sando de Santa María ha pedido a la Junta de Castilla y León que intervenga en el caso de una ganadería del municipio cuyo propietario fue investigado en diciembre de 2017 por presuntos delitos de maltrato animal. En concreto, miembros del Seprona encontraron entonces 22 vacas muertas y otras 59 en "estado de severa innación". Ahora el problema denunciado por el alcalde, Ampelio Vicente, es la constante presencia del ganado en la carretera, con el riesgo que supone la invasión de vías públicas para quienes transiten por ellas. Además se da la circunstancia de que entre el ganado hay un ternero bravo que ya ha dado más de un susto a los vecinos del pueblo.

Ante esta situación, el jefe de servicio de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Javier García Presa, se comprometió este lunes a enviar una inspección a la finca y a determinar en función de ella qué solución adoptar.

Tras la denuncia del Seprona, veterinarios de la Consejería de Agricultura y Ganadería han visitado con regularidad la finca a la que abrieron ocho expedientes y pudieron confirmar que ahora mismo los animales reciben la alimentación suficiente por parte del propietario.

No obstante, los vecinos dudan de la capacidad del ganadero para cuidar una explotación de estas características. De hecho, cuando el Seprona alertó sobre la situación en la que se encontraba la ganadería en diciembre de 2017, no supuso una sorpresa en el municipio porque, según relataron entonces vecinos de Sando, el ganadero denunciado incluso "a veces come bellotas y duerme bajo una encina". En los últimos días se le ha visto pasando muchas horas en su finca, situada a unos tres kilómetros del término municipal.

