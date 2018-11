Tomás Peinado, uno de los tres cabreros de la comarca de Ciudad Rodrigo, deja el oficio

Si había un cabrero entregado, ese era él. De la mañana a la noche Tomás Peinado salía con sus cabras por las proximidades de Castillejo de Martín Viejo y, como los de antes, paraba a comer sólo cuando le dejaban las cabras. Ahora abandona el oficio que le ha dado tanto desde hace 21 años: vende las cabras pero para soportar la pena se queda con seis "porque llevo 35 años con ellas, no son dos días", dice. Con su marcha se va uno de los tres cabreros que quedan en la comarca de Ciudad Rodrigo.

–¿Por qué se va?

–Esto no es rentable. Se venden muy mal los cabritos y ya en primavera me vi fatal para que me los cogieran y como no me vienen a por la leche... este sistema no es rentable. Fastidia quitar un día los cabritos y que no te los saquen. Ves que ya tienen el peso y te dice el carnicero "déjalos una semana", luego cobras 37 o 40 euros en primavera y a muchos no se les pone precio. El que pesa 12-14 kilos va al mismo precio que los otros: no se puede. Dejo las cabras con pena.

–¿Y cuando los vende en Navidad tampoco le es rentable?

–Antes había un "boom" de ventas en verano y en Navidad pero ahora envasan los cabritos al vacío con piel, les quitan las tripas y los tienen en las cámaras congelados. Los venden como fresco y eso le quita valor y precio a lo bueno. Ahora hay muchas granjas de cabras de ordeño y esos cabritinos se crían con leche en polvo y si están tres meses así, al carnicero le da lo mismo: le gana al mío igual que al otro y no es lo mismo la leche de la madre que la otra.

–¿Las subvenciones no compensan?

–Para nada. Las cabras, como no se ordeñan porque no vienen hasta aquí a recoger la leche, son malas de guardar. Tenían que darle más dinero a la cabra de monte que a las ovejas pero le dan la mitad, es al revés. Están diciendo que hay que poner "cabras bombero" y se han ido haciendo instalaciones pero si no vale el cabrito y la leche no tiene salida, ¿quién se sujeta a las cabras? Y la gente joven no quiere porque son muchas horas, de mañana a la noche, sin sábados ni domingos, si ordeñas. Y los animales no paran y las cabras hacen kilómetros y kilómetros y si caes enfermo, ¿quién te las cuida? Ni se encuentra a una persona. Yo les doy alcance gracias a las caballerías, porque voy con ellas con caballo o mulo.

–Además de la falta de rentabilidad, ¿qué es lo más complicado de este oficio para que prácticamente nadie lo quiera?

–Las cabras son malas. La cabra que tira al monte, no hay cabrero que la guarde. Además hay que conocer a los cabritos uno a uno porque no son como los corderos, que maman cada uno a su madre, estos no se ahíjan tan fácil y la cabra que tiene dos, a lo mejor uno llega a la madre pronto y el otro se despide de la leche y en la mañana tienes que darle. Como son animales que tardan mucho en comer hay que criarlos, y cuando unos se van haciendo grandes tienes que agarrar a los más pequeños a esas cabras.

–¿Le costó venderlas?

–Sí, las he tenido mucho tiempo puestas para ver si alguien las compraba. Al final las he vendido por menos dinero del que pagué por ellas hace 35 años. Cuando tenía 21 años las compré por lo que serían 50 euros de ahora y, en cambio, las vendo por 40. Si fueran a matadero no me daban más de 14-15 euros por cada una.

–¿Estará cuando se las lleven?

–Creo que no, que le diré al hijo que vaya. Si hubieran recogido la leche, a lo mejor el chaval se podría haber quedado con ellas y haberlas llevado de otra forma porque hay que ir más hacia la comodidad. Claro que me da pena, ¿cómo no me va a dar pena si llevo toda la vida con ellas?