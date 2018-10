Lo nunca visto: la falta de interés por comprar alargó el mercado hasta la una

A las 10 de la mañana de este lunes se le veía tan tranquilo apoyado en la valla de un corral. No tenía prisa, lo reconocía. "No voy a comprar hasta que no me vendan terneros de 270 kilos por 680 euros. Esperaré hasta el final de la mañana pero si no lo hacen, no tendrán más remedio que dármelos el próximo lunes". Al final de la mañana fue uno de los que compró, como tantos otros, porque el número de corrales que quedaban libres pasadas las 12 era muy elevado y a la una aún se cerraban tratos, algo inusual en el mercado de Salamanca.

Los ganaderos a esa hora ya estaban desesperados porque durante la mañana pocos habían mostrado interés por su ganado, ni siquiera les preguntaban por él, y los tratantes más vivos aprovechaban para comprar, conocedores también de que ayer no tenían competencia en el mercado. Compraban pocos a pesar de que los precios estaban por los suelos, en plan chollo.

A última hora quedaba un corral de terneros de 200 kilos que el dueño vendía a 600 euros; otro intentaba "colocar" unas terneras por 468 y sólo le daban 450. Acababan de vender otras más grandes por 444 a uno que sólo elige hembras de calidad. Los mejores terneros estaban en torno a los 700 euros, y rechazaban otros de 180 kilos que les vendían a 541 euros porque al comprador de turno le parecían caros.

Lo peor fue que por algunos de los corrales que estaban sin vender pasadas las 12.30 horas de la mañana sí había habido ofertas antes y fueron hacia la baja según transcurría la mañana.

Todo eso, en un mercado que pese a ser de pocos ejemplares, sólo 1.847 -382 menos que hace una semana- sorprendentemente sobraron terneros. Hubo 1.220 reses de Salamanca, 650 de Cáceres y 156 de Ávila, que fue el tercer principal lugar de origen del ganado.

