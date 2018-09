La feria de ganado se queda en un mercado más

La tradicional feria de ganado posterior a la agropecuaria se quedó en un mercado más por asistencia y también por ventas, porque fueron lentas y cerradas a precios más bajos que la semana anterior. A las 11 de la mañana aún había corrales sin vender y las esperanzas de los tratantes por encontrar comprador se desvanecía, sobre todo en el caso de aquellos que llevaron ejemplares de segunda categoría. Los de primera volvieron a ser buscados, igual que hubo más preguntas que la semana anterior por las terneras.

El mal mercado se produjo además con sólo 2.465 ejemplares en el recinto por el cierre de una de las naves, la que ocupa en la feria el ganado limusín, porque aún había animales allí el lunes y no daba tiempo a volver a montar los corrales habituales del mercado. Total, que hubo prácticamente el máximo de animales posibles -aunque fallaron tratantes y hubo corrales vacíos- y la cifra estuvo muy alejada del récord de ejemplares del 12 de junio, cuando en el recinto hubo 3.208.

Aún así el resultado final demostró que no hubo compradores suficientes, bien porque alguno de los principales no se acercó al celebrarse el mercado en martes y no en lunes, como es habitual, y, además, porque otros de los que estuvieron allí no tenían interés por llevarse terneros.

Después, en la mesa de precios de vacuno de vida de la Lonja hubo vocales del sector comprador que apuntaron a la paralización del envío de terneros a Turquía como una de las causas: si antes se compraban y mantenían un tiempo en un centro de concentración hasta realizar las pruebas sanitarias, ahora esa demanda no existe. Total, que la mesa de vacuno se centró en el debate sobre el mercado y también la cotización final tuvo como eje lo ocurrido en las naves esa mañana porque los ganaderos, pese a reconocer que en el campo las ventas fueron similares, sí pidieron descenso de precio de los terneros, salvo Ángel Alonso y Emilio Ortega, que abogaron por esperar. Al final la decisión del presidente les contentó más a ellos porque la mayoría pidieron repetición para las terneras y los tratantes habían solicitado un descenso mayor para los terneros.