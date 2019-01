La empresa encargada de la batida de ciervos confirma la "necesidad" de reducir la población

La empresa salmantina encargada de realizar la batida de ciervos el pasado lunes en el jardín renacentista de El Bosque de Béjar ha confirmado la "necesidad" de reducir la población de ejemplares.



En un comunicado, ha ofrecido información pormenorizada de todo el proceso y afirma que había 70 ejemplares con problemas de consanguinidad, ya que vivían en un espacio cerrado en el que se han ido reproduciendo sin control. Además, ha explicado que los ejemplares padecían "enfermedades propias de su especie como la sarna y la tuberculosis", que podría suponer un problema "para el ganado colindante y para la población de Béjar".



Así las cosas, la empresa ha explicado que personal propio se desplazó hasta El Bosque para ver el estado de los ciervos, determinar su incidencia en el jardín, donde se estaban comiendo ya los árboles y se estaba acabando el alimento, y buscar la solución más idónea. En un principio, descartó la suelta de ejemplares por no ser una especie autóctona, por estar enfermos, para no "incumplir la normativa" y porque "podrían derivar en el casco urbano, caminos y carreteras" con el consiguiente riesgo para la seguridad. También decidieron descartar la idea del traslado por el mismo motivo, es decir, porque estaban enfermos y no superarían los controles veterinarios.



Y, por último, la empresa descartó utilizar anestésicos por el elevado coste y porque "sería necesario sacrificarlos una vez anestesiados" porque no se podrían trasladar al estar enfermos y alargaría su sufrimiento ya que "les paraliza físicamente pero no impide que el animal tenga conciencia de lo que ocurre".





