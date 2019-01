Cacería de ciervos y corzos con polémica en El Bosque de Béjar

Los vecinos del edificio situado junto a la puerta de la Justa, que da acceso al jardín renacentista de El Bosque en Béjar han vivido en la mañana de este lunes una escena que les ha sobresaltado. Desde sus viviendas han podido ver una batida de ciervos que se ha realizado a petición del Ayuntamiento y con la autorización de la Junta de Castilla y León para controlar la población de ciervos y batir a los ejemplares enfermos.

Una rehala de perros persiguió por la mañana varios ejemplares, que acabaron batidos en distintos puntos del prado bajo del jardín. Los vecinos, al ver la escena dieron la voz de alarma y avisaron tanto a la Policía Local y como a la Nacional. A pesar de estar autorizada por la Junta, los residentes en la zona criticaron la ausencia de un aviso previo y, también, la utilización de perros para atrapar a los ejemplares introducidos en su día en la finca y que han ido procreando.

"Me he levantado y he empezado a escuchar tiros", explicó Rebeca Sancho, vecina del edificio" que relató que "me he asomado al balcón y he visto a los perros correr detrás de un corzo". La escena grabada en vídeo circuló rápidamente por las redes sociales y fue condenada por los internautas por la crueldad y el ensañamiento de los perros hacia los ciervos. La batida se prolongó hasta aproximadamente las doce cuando una furgoneta recogió a los animales tendidos en el suelo.

Consciente de la polémica, el alcalde quiso salir al paso y afirmó que "la población de ciervos ha crecido demasiado y la finca no da comida para tantos animales" y añadió que "hemos hecho una batida bajo las indicaciones de la Junta". Al margen de las quejas vecinales, la batida tampoco ha escapado de las críticas de los cazadores con más experiencia y fue la comidilla entre los círculos de aficionados a la caza.



