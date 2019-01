¿Por qué hay tanto humo en Béjar?

Si en Salamanca y otras zonas como Guijuelo la niebla es la protagonista, en Béjar el sol queda empañado por el humo que provocan las quemas autorizadas. Son los meses de diciembre, enero y parte de febrero cuando más quemas de maleza o rastrojos se realizan en la ciudad pero en este recién estrenado año se están convirtiendo en un problema para los ciudadanos.

El anticiclón está provocando que el humo procedente de esos fuegos controlados avance en horizontal en lugar de ascender de forma vertical como debería hacer en unas condiciones atmosféricas normales. De hecho, el fenómeno se produce con la inversión térmica, es decir, la temperatura del aire es más fría cerca de la tierra y más caliente en las capas más altas.

Así las cosas, las quemas autorizadas por la Junta de Castilla y León en terrenos rústicos y por el Ayuntamiento en terrenos urbanos están provocando el malestar entre los vecinos que se ven perjudicados por el intenso humo. Las quejas han quedado patentes a través de las redes sociales con ciudadanos que han mostrado su malestar porque el fuerte humo impide tender la ropa en el exterior de las viviendas.

Sin embargo, el problema es aún más grave en zonas como Olivillas y Felipe Rinaldi. Su proximidad con el Valle de las Huertas hace que las viviendas allí ubicadas se vean perjudicadas por el intenso humo y está provocando, a mayores, problemas en enfermos con dificultades respiratorias. Un ejemplo de ello es Dolores N., que padece fibrosis pulmonar, está en espera de transplante y asegura que "se me está metiendo el humo en mi casa" hasta el punto de tener que usar mascarilla en su domicilio. No es el único caso ya que hay más pacientes que se están viendo perjudicados y piden una solución porque "cada vez que hay quemas, nos ponemos malísimos y, en mi caso, el humo hace que me cicatricen más rápido los pulmones", concluye.

No existe una normativa local para regular las quemas autorizadas por el Ayuntamiento, que únicamente exige que se realicen en días sin viento, con una vigencia de tres meses y en una zona con vigilancia pero carece de horarios y, por tanto, se puede quemar tanto de día como de noche. En 2017, el Ayuntamiento autorizó un total de 43 quemas y en 2018, 46 para zonas como la plaza de la Piedad, La Fabril, el Regajo, Fuentehonda y Palomares, entre otras. Ante la polémica suscitada, el alcalde, Alejo Riñones, ha querido apelar a la buena voluntad y al sentido común para que las quemas no perjudiquen a los vecinos.

