Un tapón de toallitas provoca un atasco y vertido de aguas residuales al río en Alba de Tormes

El Grupo Popular en Alba de Tormes ha denunciado un vertido de aguas sin depurar al Tormes en la zona de la piscina. El problema se puede percibir a simple vista con el cambio de color del agua en esta zona del río, donde la lámina del Tormes luce transparente, mientras que la aportación por el vertido se ve blanquecina y totalmente opaca.



Se trata de un punto en el que confluye el saneamiento de la zona alta de la villa ducal así como de la parte residencial de la carretera de Peñaranda y los bloques de las viviendas sociales del Teso de la Feria, y en el que se han producido, a lo largo de los últimos años, en diferentes ocasiones situaciones similares.



Desde el área de Medio Ambiente del Consistorio albense el edil Miguel Ángel Hernández ha señalado: "Se ha producido un atasco de toallitas y otros materiales similares que ha provocado que esa bomba de problemas. Tiene un sistema de parada cuando llega mucho material sólido".



Esta parada preventiva automática para que la bomba no se estropee ante la avalancha de sólidos es la que ha provocado el vertido. Los operarios municipales ya han comenzado con los trabajos de desatranco en la canalización en la que se detectó este problema por última vez el pasado verano.



Esta zona es problemática porque "no hay filtros previos", aseveró Hernández: "Llega de todo y el sistema no puede asumir estos materiales que no deben estar en los sumideros".



El Consistorio de la villa ducal ya ha realizado a lo largo del tiempo distintas campañas de concienciación con los vecinos con el objetivo de que este tipo de productos, no desechables por el inodoro, dejen de aparecer en las instalaciones de depuración de agua, puesto que en las rejas de decantación y desbaste de la depuradora han llegado a aparecer hasta peluches.





Una mujer muerta y varios heridos en el incendio del club Mesalina de Miranda de Azán

El sector del alquiler tacha de chapuza el decreto del Gobierno para regular los precios

Batacazo del Avenida en Würzburg (61-82)