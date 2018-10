Agenda Cultural para hoy, día 9 de octubre de 2018

EXPOSICIONES

Guillermo Serrano Amat

La Salchichería / l-d 13:00 a 22:00 horas

Guillermo Serrano Amat, pintor e ilustrador, exhibe sus obras en La Salchichería como si fuera su estudio de pintura. Los visitantes podrán contemplar sus nuevas obras y ver al artista en plena acción. Hasta el 7 de octubre.

"Imaginarios"

Sala de La Salina / M-D 11:30-13:30 Y 18:00-21:00/ F 11:30-13:30

Exposición de obras en distintos formatos de seres imaginarios del oeste de la Región creadas por Andrés Alén, Enrique Carrascal, Jesús Coyto, José Fuentes, Jesús Formigo, Carlos García Medina, Tomás Hijo, Luis de Horna, Salud Parada Morollón, Pablo de la Peña, José Portilla, Jerónimo Prieto, Juan Francisco Pro además de elementos del patrimonio etnográfico e inmaterial del Instituto de las Identidades. Hasta el 7 de octubre.

"El infierno nunca se harta"

Palacio Maldonado / l-v 9:00-14:00 Y 18:00-21:00/ F 11:30-13:30

El artista brasileño Fernando Cury de Tacca expone en el Palacio Maldonado una muestra que recoge 20 fichas policiales de alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de São Paulo que fueron detenidos en la redada que la policía realizó el 22 de septiembre de 1977 en Brasil, durante la reunión convocada en la Universidad Pontificia de São Paulo para discutir el rumbo del movimiento estudiantil contra la dictadura militar. Hasta el 7 de octubre.

Teresa Irisarri

Centro Gallego (calle arriba, 6) / l-D 12:00-14:00 Y 17:00-21:00 h.

La pintura de Teresa Irisarri (Vigo, 1976) nos trae de Galicia un mar imaginario. Se inspira en mitos primitivos y en los antiguos cuentos infantiles, esas narraciones que han sabido transmitir nuestros miedos y deseos del mar durante generaciones. Hasta el 15 de octubre.

Diana Toucedo. ´Visiones contemporáneas´

DA2 / m-v 12:00-14:00 H. y 17:00-20:00 h. / s-D 12:00-15:00 y 17:00-21:00 h

Cortometrajes y pequeños trabajos de la cineasta y montadora gallega Diana Toucedo. Hasta octubre.

´Técnicas sublimes del arte japonés´

Centro Hispano-Japonés /L-v 11:00 a 14:00. y de 18:00 a 21:00.

El término ´técnicas sublimes´ de esta exposición se refiere a un ingenio técnico y un artificio extraordinarios y, en torno a él, se presenta una colección multidisciplinar. Hasta el 19 de octubre.

Con A de Astrónomas

Hospedería de Anaya / horario de facultad de filología.

La Sociedad Española de Astronomía repasa la trayectoria y descubrimientos de las científicas. Hasta el 31 de octubre.

Rostros del olvido

Fonseca

Tras pasar por la Plaza Mayor de Salamanca y la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas, la exposición ´Rostros del olvido´, promovida desde el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca, rescata a algunas universitarias de Salamanca y recala en la Hospedería Fonseca, donde podrá contemplarse hasta el 31 de octubre.

´Venancio Blanco y sus coetáneos´

Sala de Exposiciones de Santo Domingo /m-v 17:00-21:00 h. /s, d y f 12:00-14:00 y 17:00-21:00 h.

Selección de fondos de obra gráfica de Venancio Blanco y de otros artistas coetáneos del escultor salmantino, así como de algunos maestros de la primera mitad del siglo XX y jóvenes creadores de la escena actual. Se incluyen obras de Picasso, Matisse, Chagall, Vasarely, Solana, o Chillida, Tapies, Saura, Mompó y otros. Hasta el 1 de noviembre.

La moda y época del siglo de oro español

Palacio episcopal / x-S 11:00-14:30 y 17:00-21:00 h. / D 11:00-14:30 h.

El Palacio Episcopal muestra un amplio repertorio de trajes que se vestían por parte de los diferentes estamentos sociales de cada época. La exposición se puede visitar hasta el 5 de noviembre.

´Pintura mínima´

Adora Calvo / m-v 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00

Exposición colectiva de los artistas Ángeles San José, Jordi Teixidor, José Mª Yturralde, Mitsuo Miura, Nico Munuera y Rosa Brun del expresionismo abstracto al minimalismo. Hasta el 20 de noviembre.

"Music for the Masses"

DA2 / m-v 12:00-14:00 H. y 17:00-20:00 h. / S-D 12:00-15:00 y 17:00-21:00 h

"Music for the Masses" del artista salmantino Luis San Sebastián es un proyecto que consiste en utilizar la historia del arte y la música como "caja de herramientas". Incluye diecisiete series de obras en diferentes soportes, tres instalaciones realizadas específicamente para las salas del DA2, una escultura y un vídeo. Esta exposición explora las relaciones entre el arte y la música por medio de los movimientos artísticos y las subcultura juveniles. Hasta el 25 de noviembre.

Presuntamente pop´

Museo del Comercio / m-s de 10:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00 horas. / l y d de 10:00 a 14:00h

La muestra ofrece una conjunción de música, arte e historia del comercio bajo la estética pop. Una de las partes más innovadoras es la elaboración de quince imágenes sobre comercios e industrias de la provincia que se han reconvertido utilizando técnicas del pop art. Hasta el 30 de noviembre.

"Seducidos por la realidad"

DA2 / m-v 12:00-14:00 H. y 17:00-20:00 h. / s-D 12:00-15:00 y 17:00-21:00 h

En Seducidos por la realidad nos sumergimos en el universo creativo de diez artistas imprescindibles en el panorama artístico de nuestro país. Hablamos de Esperanza Parada, Amalia Avia, Julio López, Francisco López, María Moreno, Carmen Laffón, Antonio López, Isabel Quintanilla, Cristóbal Toral y José Hernández. Habrá visitas guiadas los sábados, a las 18´00 y a las 19´00 horas, y los domingos a las 13´00, 18´00 y 19´00 horas. Hasta 6 de enero.