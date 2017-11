Un desfile de carrozas en Vitigudino con grandes dosis de originalidad

Cientos de personas no sólo vecinos de Vitigudino sino también de numerosos pueblos de la comarca se dieron cita este martes en la calurosa noche festiva del día de la Asunción para seguir el desfile de carrozas organizado por el Ayuntamiento con el objetivo, ahora cumplido, de que "la villa y sus fiestas recuperen la importancia que tenían en el mes de agosto animando a no sólo a la localidad si no a toda la comarca", destacó el alcalde, Germán Vicente.

A la hora indicada, con el recorrido totalmente lleno de gente desde el final de la calle Amparo hasta las de Pedro Velasco y San Roque, arrancó el desfile abierto por una de las ocho agrupaciones participantes que pusieron la primera nota de animación representando una jornada de diversión en la playa.



A continuación y quizá la más aplaudida llegaba hasta la plaza de España la carroza de los egipcios, que incluía un buen número de faraones y esclavos así como las ineludibles pirámides, esfinges y palmeras, seguida de otra más en esta ocasión representando algo más cercano como son las antiguas labores del campo durante la siega.



Un gran toro con sus corredores de San Fermín y los carretones de Huertos hicieron correr y divertirse a los más pequeños que seguían el desfile que estuvo animado por dos charangas, "La Clave" y "La Escala".