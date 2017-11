Los vecinos denuncian la falta de estabilidad en el servicio de Pediatría

Los vecinos de Villamayor de Armuña con niños pequeños han levantado la voz y alzan sus protestas por la situación sanitaria que atraviesan con el pediatra. Aseguran que desde el verano llevan sufriendo las continuas ausencias del facultativo, primero por estar de baja y ahora vacaciones, lo que provoca que haya jornadas en las que no tengan servicio en el consultorio médico de la localidad. Por ello, reclaman la atención del servicio a diario, de lunes a viernes, que es lo que tiene concedido el municipio para atender a las más de 1.200 cartillas de niños en edad pediátrica, ya que consideran que "la situación que estamos sufriendo no es algo temporal y se está convirtiendo en algo habitual, porque hoy vamos, tenemos suerte y está y a lo mejor mañana ya no. Somos los que pagamos las consecuencias, cuando el problema es de la Administración".



Un problema que hace que se aviven las quejas de los padres, y aunque entienden que es un problema contar con un sólo especialista "para cubrir días libres, vacaciones o sustituciones por bajas", consideran que de esta manera "no se puede hacer un seguimiento en la atención a los pequeños".



En este sentido, desde la Gerencia de Salud de la Junta de Castilla y León aseguran que la situación ya está normalizada y el pediatra titular se incorporará el próximo 3 de noviembre, tras concluir su periodo vacacional. No obstante, insisten en que hay un sustituto que cubre la consulta, de los tres pediatras que prestan servicio en la zona básica de salud Periurbana Norte, e insisten en que el principal problema es que no hay pediatras en la bolsa de empleo, lo que provoca la carencia de estos facultativos, fundamentalmente en la zona rural. De ahí que el horario de consulta se respete con los medios disponibles, salvo cuando se trata del servicio a demanda, y sucede que los padres tengan que desplazarse al centro en el que se encuentre el pediatra cuando el niño enferma fuera del horario de atención establecido en el consultorio local.