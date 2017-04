El saneamiento y el abastecimiento de agua temas prioritarios para Mozodiel

Las calles de Mozodiel no tienen aceras, ni asfalto, y en todo el pueblo sólo hay dos contenedores.

Está a solo 8 kilómetros de la capital, rodeado por urbanizaciones de lujo, pero entre sus casas es como si el tiempo se hubiera detenido. En Mozodiel de Sanchíñigo, que acaba de pasar a formar parte del término municipal de Villamayor de Armuña, no hay asfalto, ni aceras, apenas hay dos contenedores de residuos orgánicos y cada una de sus viviendas se abastece de agua de pozos privados porque no hay red de agua potable. También tiene cada una su fosa séptica porque tampoco cuenta con red de alcantarillado. Quizá sea el único pueblo de la provincia que no los tenga en pleno siglo XXI, desde luego es el único del alfoz en estas circunstancias.

Ése es uno de los handicap de esta localidad, que apenas ha crecido y cambiado su fisonomía en las últimas décadas, y la falta de servicios básicos ha hecho que sus vecinos hayan preferido vivir en otros lugares cercanos. Ahora, después de muchos años de reivindicaciones esto puede cambiar.



De hecho, desde que Mozodiel ha pasado a formar parte de Villamayor de Armuña y, por tanto, sus vecinos tienen las mismas ventajas que los empadronados en la localidad son muchos los que se interesan por vivir en este pequeño pueblo que conserva el encanto de un entorno rural, pero a pocos minutos de la capital salmantina.



Lo prioritario según su alcalde pedáneo, Miguel Ángel Ávila, es: "Acometer el tema del saneamiento y abastecimiento de agua. Necesitamos que la Diputación se implique ya que calculamos que el coste puede ser unos 150.000 euros. No queremos nada más". Incluso tienen la ventaja de que el colector pasa a pocos metros del pueblo.



Un pueblo que mira al futuro con optimismo, esperando que una vez tengan los servicios básicos cubiertos comiencen a llegar nuevos vecinos dispuestos a vivir en un entorno rural bucólico sin renunciar a las ventajas que ofrece formar parte de un municipio como Villamayor y la cercanía con la capital.



"El cambio desde que formamos parte de Villamayor ha sido increíble. Sin que hayamos pedido nada ya nos están limpiando la maleza, van a poner contenedores nuevos y de reciclaje que no teníamos ni uno, están realizando el mantenimiento de caminos y las farolas que no funcionan. Los vecinos lo notan y están encantados", añade Miguel Ángel Ávila.