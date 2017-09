Valdelacasa disfrutará de cinco jornadas festivas

Ya está todo listo para que los vecinos de Valdelacasa y de los pueblos del entorno comiencen a disfrutar de cinco días de fiesta con actividades tanto por el día como por la noche. Y es que las celebraciones en honor a Nuestra Señora de la Misericordia, y también San Antonio, congregan la mayor actividad festiva del año en Valdelacasa. Así, no faltarán las cinco noches de música en la carpa ubicada junto al colegio, que permitirá, como señala el alcalde, Juan Ramos, que puedan disfrutar los mayores de las primeras sesiones del baile y la gente joven después sin miedo a la lluvia o el frío.

Una discoteca móvil abrirá la programación este miércoles para dar paso en días sucesivos a las orquestas Kronos, Tabú, Dubai y Sándalo, grupos salmantinos y de otras provincias, que amenizarán las noches de fiesta hasta el domingo de la despedida, un día en el que la verbena comenzará a las diez de la noche ya que al día siguiente hay que trabajar.



No faltarán los juegos infantiles, los deportes, la magia y el folclore del grupo local La Tarihuela, que bailará de nuevo ante la patrona en la jornada del día 16, día grande en el que la Virgen recibe a sus fieles, que la acompañan en la procesión y el ofertorio. Eso sí, este año, la fiesta de San Antonio se celebrará el día antes a la de la Virgen y no el día 17, que es domingo y está reservado para la comida popular. Así, el santo recibirá a los fieles de la localidad en su ermita el viernes. Primero tendrá lugar la misa y después de la procesión al son de los dulzaineros. A continuación se celebrará el convite del Ayuntamiento y no faltará la rifa de diferentes productos, como el roscón o ibéricos. En definitiva, un programa de actos que permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de actividades diurnas y, como no, nocturnas.



PROGRAMA

Miércoles, día 13

—20:00 horas. Fiesta de la cerveza amenizada por Bolerín y sus chicos.

—23:00 horas. Disco móvil Estrella.

Jueves, día 14

—17:00 horas. Campeonato de fútbol infantil.

—18:30 horas. Juegos infantiles en El Llano.

—23:30 horas. Verbena con la orquesta Kronos.

Viernes, día 15

—11:00 horas. Pasacalles con dulzaineros.

—12:30 horas. Santa misa en la ermita en honor a San Antonio y procesión.

—13:00 horas. Convite ofrecido por el Ayuntamiento.

—18:30 horas. Actuación del mago Nano Arranz.

—20:00 horas. Fiesta de la cerveza.

—00:00 horas. Verbena con la orquesta Tabú.

—01:30 horas. Desfile de disfraces.

Sábado, día 16

—12:00 horas. Santa misa y procesión en honor a Nuestra Señora de la Misericordia.

—13:00 horas. Actuación del grupo local La Tarihuela.

—17:00 horas. Parquitren infantil.

—19:00 horas. Campeonato de calva.

—00:00 horas. Verbena con la orquesta Dubai. Entrega de premios en el primer descanso.

Domingo, día 17

—13:00 horas. Pasacalles con la charanga Chundarata.

—15:00 horas. Comida popular.

—22:00 horas. Verbena con la orquesta Sándalo.