Los vecinos de Los Cisnes, en Terradillos, exigen medidas contra la plaga de palomas

Tejados en mal estado, canalones obstruidos, goteras en las viviendas, jardines y calles repletas de excrementos. Ese es el día a día de muchos vecinos de la urbanización Los Cisnes de Terradillos, que denuncian una plaga de palomas. "La situación ya es insostenible", aseguran algunos de los afectados, quienes reclaman al Ayuntamiento de la localidad una solución a lo que consideran una plaga de palomas en la zona y que llevan sufriendo desde hace ya tiempo.



Por todo ello, han solicitado al Consistorio que tome medidas para controlar la plaga pero, aseguran, hasta el momento no han obtenido una respuesta afirmativa. El Ayuntamiento ya colocó hace un tiempo unas jaulas-trampa en algunos tejados en distintos puntos del municipio para controlar la plaga, aunque, según critican los vecinos, no ha servido para erradicar su presencia. El teniente de Alcalde, Javier Pérez apuntó: "Hemos cambiado de empresa para el control de palomas y se han puesto más jaulas de las que había. Esperamos que esta medida funcione". Por su parte, para buscar una solución al problema, los vecinos también se han coordinado y han contactado con una empresa de control de plagas, aunque hasta el momento no han llevado a cabo ninguna medida.