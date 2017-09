Tamames da el pistoletazo de salida a sus fiestas

Los vecinos de Tamames arrancaron este viernes por todo lo alto los festejos en honor al patrón, el Santísimo Cristo del Amparo, los días grandes del año en el municipio y que, tal y como viene siendo costumbre, cuentan con el tradicional pregón en la Plaza Mayor. El de este viernes, a cargo de Ricardo Franco, nacido en Tamames hace ochenta años, vino marcado por una profunda y completa mirada al pasado en la que habló a de sus recuerdos de los años cuarenta " años de mucha miseria", además de rememorar a aquellos personajes charros que había entonces "con trajes de terciopelo y botones de plata...".



Hijo de un cartero de Tamames, Ricardo se licenció en Medicina y llegó a ser, por oposición, jefe de la sección de Urología en un hospital de Logroño, aunque reconoció sentirse muy unido a su tierra. En este sentido, el pregonero aclaró: "He viajado mucho, he estado en los mejores sitios y quiero hacer constar que en el único sitio donde me he sentido feliz siempre ha sido donde nací".



El concurrido pregón no fue, sin embargo, el único acto de este viernes en el municipio salmantino ya que en la tarde del viernes tuvo lugar la presentación del puchero de este año, la imagen más emblemática de Tamames.

Tras reunirse en la Casa Consistorial la comitiva formada por las autoridades y la dama y reina de este mes de septiembre, el puchero paseó las calles del pueblo hasta llegar de nuevo a la carpa. Para ultimar el acto, el sonoro chupinazo de fiestas declaró oficialmente inauguradas las celebraciones en honor al Santísimo Cristo del Amparo hasta el próximo miércoles.