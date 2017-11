Saucelle y sus comunicaciones

Saucelle dista de Salamanca unos 110 kilómetros y se comunica por carretera con Barruecopardo por la SA-CV-102, hoy denominada DSA-570; con Lumbrales-Vilvestre por la SA-330, hoy denominada SA-576 y con El Salto y Portugal por la carretera que se le conoce como Carretera del Salto.

Estas vías de comunicación, una ha sido reformada recientemente, otra se hará en parte próximamente y la tercera se reparará en su totalidad.

Este artículo es el primero de una "trilogía" en la que trataremos sobre el arreglo reciente de esas comunicaciones en nuestro pueblo y un poco de su historia.

El Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca, publicó la adjudicación de diez proyectos de obras incluidos en el Plan Provincial de Carreteras 2016, que se ejecutarían en el plazo de varios meses, entre los que se encontraba "la obra a ejecutar en los 6,5 kilómetros de la carretera DSA-570 Barruecopardo con la intersección con DSA- 576 en Saucelle", señalando la empresa adjudicataria, el importe y el plazo de ejecución. Dicha obra ya está finalizada y abierta al tráfico rodado.

En el plano topográfico, de 6 de diciembre de 1904 del Instituto Geográfico y Estadístico lo señala como un camino vecinal de Saucelle- Barruecopardo (Itinerario 13).

En Septiembre de 1906, se finaliza el proyecto del Trozo 1º, de una longitud 3.693 m. que se construye poco después, como municipal, subvencionado por la Diputación.



Es urgente el 2º Trozo, pero su presupuesto total no bajaría de 40 a 50.000 pesetas, excediendo su longitud a 5 kilómetros, no está al alcance de las disponibilidades de Ayuntamiento y Diputación para estos fines.

El camino no está mal por las reparaciones de los camineros y prestaciones personales de los pueblos, constituyendo la única excepción el paso del arroyo del Monte Perero, obstáculo que dificulta la circulación en todo tiempo y resulta infranqueable en la época de grandes lluvias. Solo existía para salvarlo una pasarela para peatones, formado por un grupo de cuatro luces variables de 1,60 a 2,00 m. con alturas de 1,20 a 1,70 y pilas de 1,50 de anchura que por su situación es frecuentemente cubierto por las aguas, dejando entonces incomunicadas ambas márgenes.

En la década de 1.920, se terminó esta carretera, construyendo un puente (obra de fábrica), muy original , en granito con tres arcos tendidos reforzados y encima de los pilares y de los arcos ojos de buey, unos mayores que otros. En años posteriores se reforma quitando algunas curvas y se construye el puente actual de un solo arco de medio punto de hormigón.