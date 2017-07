Notas para el recuerdo en Saucelle

Al finalizar el verano pasado, en mi artículo "Saucelle, adiós con el corazón" señalábamos que, en nuestra mente quedaban los recuerdos vividos-Piscinas - Casa Cultural – Fiestas Patronales etc. y deseábamos que, el año próximo pudiésemos disfrutar de todo ello en nuestro querido pueblo por sus peculiaridades, por su situación estratégica, por su benigno clima y en fin por sus características y medios.



Se acerca el verano, mejor dicho, estamos en verano, las piscinas en funcionamiento, el césped preparado, sus sombrillas, la terraza de la cafetería, los programas de fiestas en la mente de los organizadores y en concreto esperando, si Dios quiere nuestra llegada.



Pero "nuestros recuerdos son parte de la riqueza de nuestra vida" por lo que pretendemos hace un compendio, una sinopsis de recuerdos comparando los veranos , con los anteriores a los de la década de los años ochenta o noventa.





VISTA DE SAUCELLE AÑOS 1950-1960, FOTO CEDIIDA POR JUANJOLa actividad principal de la villa de Saucelle fue siempre la agricultura, los cereales. El terreno dedicado era muy amplio y estaba organizado por zonas llamadas hojas, que eran porciones de terreno labradío que se sembraba un año y se dejaba descansar otro u otros dos. Las faenas de la recolección empezaban en mayo, no había descanso, se dormía en el campo, para no tener que madrugar, segar la mies se hacia a mano, se transportaba a la era en carros tirados por mulos o vacas, se realizaba la trilla, con trillos de madera, hechos con tablones con pedazos de pedernal (le llamaban chinas) o cuchillas e acero encajadas en la cara de abajo.Después de la trilla se juntaba la mies, para limpiar, aventar o beldar. Finalmente meter la paja colocarla en los pajares para su uso con el ganado en invierno. Recuerdo de niño ver los carros cruzando el pueblo; no se barrían las calles para que las yuntas no se resbalasen, ya que entonces no había carretera al rededor del pueblo. Era costumbre y casi obligatorio terminar y tener barridas las eras para el día de San Lorenzo, 10 de agosto.BORNALES DE MIES QUE SE COLOCABAN EN LA ERA PARA SU TRABAJO POSTERIORDesde la distancia que, da el tiempo, el recuerdo para aquellos hombres que, tenían ese sacrificado trabajo tan duro y positivo.Pero las circunstancias y particularidades, (aprovechamiento hidrográfico de su rio Duero y concentración parcelaria), han cambiado y gracias al esfuerzo y buen hacer de todos sus alcaldes y corporaciones municipales hoy el pueblo ha mejorado en sus infraestructuras, las cuales han influido considerablemente en la vida de sus habitantes, tanto social como en su bien estar particular. FELIZ VERANO.

