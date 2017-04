La matanza tradicional en Saucelle

Tradicional es seguir las costumbres del pasado y como estas costumbres en el caso de la matanza en Saucelle han desaparecido, lo podemos considerar una particularidad de su historia. Historia que se revive una vez al año con una fiesta popular, en su caso, ya van por la séptima edición y la organiza el Ayuntamiento, la asociación Arusa y colabora todo el pueblo, a los que felicitamos por mantener esta bonita costumbre.

Como nos han comentado y algún Medio ha publicado, el alcalde Diego Ledesma señaló: "el objetivo de esta iniciativa es mantener una de las tradiciones más ancestrales que sirvieron como método de subsistencia de las familias en el ámbito rural, que se pretende trasladar a generaciones futuras para su conservación en el tiempo".

SU HISTORIA.

Protagonista.- El cerdo o cebón: "De la cabeza hasta el rabo todo es bueno en el marrano (del refranero popular). Es una especie de mamífero, animal doméstico, criado adulto tiene un cuerpo pesado y redondeado, hocico alargado y adaptable, patas cortas con pezuñas (cuatro dedos) y una cola corta. La piel, gruesa pero sensible, también se usa para fines industriales. A pesar de su apariencia son animales ágiles, ligeros y con cierta perspicacia.

El origen de este animal.-Se encuentra en casi todo el mundo; pudo partir de las agrupaciones y los apareamientos que, fueron sucediéndose bien por necesidades del hombre o bien por la propia naturaleza del cerdo. Desde las costas africanas llegó por el litoral mediterráneo, asentándose en el suroeste peninsular y ocupando aquellas zonas en las que predominan las dehesas (con sus encinas, alcornoques y robles), Extremadura y Salamanca en España, y el Algarve y Sur en Portugal.

Las jornadas de la matanza.-El reconocimiento a una tradición

Hay que entender la matanza como un periodo largo, que comprende:

El engorde.-Es desde la compra del cerdo y su cebado hasta el día de la matanza, donde se procede al sacrificado. Su duración dependía, aunque lo usual es un año aproximadamente o un poco menos, en muchos casos procede de la cerda o marrana de cría.

La matanza en sí.-Solía durar dos o tres días y se realizaba en fechas determinadas. El refranero castellano nos dice algo sobre el tema "A cada cerdo le llega su San Martin (11 de noviembre); Por San Martino mata la vieja el cochino; Por Santa Catalina mata tu cochina (25 de noviembre) y el más clásico y es la fecha que se toma como referencia; por la Concepción mata tu cebón,(8 de diciembre)" y el último, "Diciembre entra con vino y sale con tocino".

El curado.-Invade la totalidad de los espacios de la casa, los chorizos, salchichones en la sala en puntas de los cuartones, las morcillas y farinatos en la cocina, los tocinos inicialmente en la bodega para su salado como los jamones y estos últimamente en la chimenea para su secado.

El sacrificio de los cerdos para el consumo propio, al igual que en muchos pueblos y lugares de España, en Saucelle constituía una costumbre, un rito y un acto semifestivo. Se ha perdido como otras muchas tradiciones. Cuando la familia procedía al sacrificio del cerdo se producía un hermanamiento entre vecinos y familiares que iban a ayudarles en los quehaceres propios de la matanza.

Con anterioridad se preparaba el tajo, las artesas, los barreños, los cuchillos, la máquina de picar la carne y de embutir y la paja para chamuscar; las tripas, el pimentón y otras cosas necesarias, se compraban en el comercio.

Llegado el momento los hombres arrastraban el cerdo desde la cuadra y lo colocan sobre "el tajo" y el matachín o matarife hacía su labor mientras una mujer en cuclillas recogía la sangre en un balde, removiéndola para que no se solidificase. A continuación se chamuscaba, cubriéndolo con la paja de rastrojo preparada al efecto, o paja de centeno, prendiéndole fuego y dándole la vuelta cuando procedía. Posteriormente se raspaba primero con una pala de madera y después con cuchillos con ayuda de agua hirviendo. Al iniciar el despiece, se abría en canal sobre el tajo, colgándolo a continuación en un clavo de una viga que había en todas las casas para este menester. Mientras tanto el veterinario examinaba la carne o la lengua del animal por si estuviese infectado.

Cuando llegaba la hora de la comida o cena, dependiendo de la hora que se hubiese celebrado el sacrificio del cerdo, se servía un primer plato de olla grande, pues eran muchos los comensales, y a continuación carne, jamón, chorizo, farinato, etc., sin olvidar el buen vino casero. Al día siguiente seguía el trabajo para toda la familia y los ayudantes. Las mujeres hacían las morcillas de pan, los chorizos, salchichones y farinatos con la maquina que disponían, una daba a la manivela, otra cargaba la tolva con las chichas preparadas al efecto y la tercera ponía la tripa e iba cortando y atando la pieza, que pinchaba para que no quedase aire. Los hombres salar los tocinos, y otros menesteres, operaciones que finalizaban colgando los jamones en la chimenea de la cocina para que se secasen y adquirieran el sabor del buen jamón curado.

Y como recuerdos de infancia señalaremos: Los jóvenes ayudaban en lo que podían o en lo que se les mandaba, como era festivo en su casa, normalmente no iban a la escuela "esta de Matanza" decían para justificar su ausencia. Se iban a cazar pájaros para el paraje conocido por todos como "el charaíz" que, disponía de una buena arboleda donde se cobijaban y tambien se divertían tirando "cacos": llamaban a las puertas de algún vecino o conocido, dejaban caer un puchero de barro viejo y salían corriendo; otro juego era "el tantán": las puertas normalmente disponían de un llamador (algunas aún lo conservan) donde se ataba una cuerda no muy resistente y desde cierta distancia se llamaba; al salir el vecino no veía a nadie y ponía cara extraña, mientras los jóvenes lo contemplaban escondidos desde una esquina en silencio o con risa contenida. Todas éstas eran bromas sanas propias de una tradición y de una época y son recuerdos de niñez.