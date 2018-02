Santiago de la Puebla "borra" las huellas del paso del tiempo

El amor por su pueblo fue lo que un día llevó a Mateo Arias y a Mateo Hernández a plantar cara a la huella que la despoblación estaba dejando en Santiago de la Puebla. Un reto que todavía hoy, varios años después de comenzar su pequeña revolución, afrontan convencidos. Y es que, como ambos aseguran, "no sabemos estar brazos cruzados".



No hizo falta más que ladrillos, cemento, pintura y la idea de dar una segunda vida a fuentes, pilones o antiguos depósitos de agua a los que el paso del tiempo no había tratado bien. Eso.. y muchas ganas de trabajar. "Lo hacemos por el cariño que los dos sentimos por nuestro pueblo", deja claro Mateo Hernández, un ´santiagués´ que tuvo que dejar su localidad natal para montar una pequeña empresa de reformas en Madrid, desde donde cada día echa de menos la vida en esta pequeña localidad de la comarca peñarandina. Allí le espera su compañero, Mateo Arias, quien tuvo claro desde joven que su vida estaría unida para siempre a Santiago de la Puebla."Es que no hay mayor suerte que nacer y morir en el mismo sitio", afirma convencido.



Conscientes de que granito a granito se hace una montaña, ambos decidieron que el primer proyecto sería la antigua ermita de San Blas, de la que tan sólo se conserva un arco mudejar. "Reforzamos la estructura y pusimos un suelo de piedra", explica con orgullo Mateo Hernández. Además colocaron una antigua pila bautismal de granito, que donó Arias, y un banco para que descansaran los vecinos. "El Ayuntamiento nos proporcionó los materiales, pero nosotros hicimos todo el trabajo. Y gratis".



No contentos con ello, el siguiente proyecto fue la fuente del tío Tuto, que Mateo Hernández restauró por completo... también gratis. "Lo hice porque quiero a mi pueblo y porque mi padre sembraba flores allí. De hecho, siempre me decía que cuando él faltara aquello se convertiría en un vertedero, así que me lie, me lie... y la cambié por completo".





Ambos reconocen que sus gustos no pueden ser más diferentes. A Mateo Arias le gusta "lo antiguo", mientras que Hernández se siente más cómodo dándole un toque moderno a sus trabajos. Aún así, forman un buen equipo porque saben respetar el espacio del otro. "Hoy cedo yo y mañana él... así de sencillo", afirman entre risas.