El agua de Santa Marta vuelve a ser apta para el consumo

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha comunicado a sus vecinos, a través de un bando municipal, que el estado del agua vuelve a los parámetros normales que han afectado en las últimas horas a la turbidez, como se ha trasladado en la mañana de este miércoles a la delegación de Sanidad de la Junta de Castilla y León, que ha levantado la restricción y el agua de la localidad vuelve a tener la calificación habitual de Apta para el Consumo Humano.

Este hecho, que se ha producido en las últimas horas, se debe a la crecida del río por las lluvias continuadas y por el desembalse de agua que se ha realizado desde el pantano de Santa Teresa y que ha supuesto que la corriente arrastre todos los elementos que encuentra a su paso, barro y lodos básicamente. Como dato decir que este parámetro de turbidez está normalmente entre 6 y 8 y estos día el río pasaba con 173 niveles.

Desde el día 28 la concejal de Fomento ha estado en continuo contacto y comunicación con la empresa gestora por las quejas vecinales por el color y olor del agua. La empresa manifiesta en reiteradas ocasiones la aptitud del agua ya que los análisis han sido correctos tanto en los parámetros fisio-químicos como en los organolépticos, relacionados con el color y la turbidez.

El jueves día 8, y según información de la empresa por toma de agua de los días previos, se manifiesta que el total de los parámetros están por debajo de lo permitido (ante la toma solicitada por la concejalía de Fomento en las calles de La Fontana).

Ante la insistencia de las quejas, y en ese contacto permanente de la concejalía de Fomento, Aqualia informa el sábado día 10 que el viernes día 9 mandó analítica a laboratorio.

El día 12 se recibe comunicación de Aqualia informando por escrito de que el agua no es apta para el consumo humano por alteración de la turbidez.

El mismo día 12 se recibe en el Ayuntamiento visita de inspectoras de Sanidad en la que ratifican los datos aportados por Aqualia. Inmediatamente se comunica a través de todos los canales que el Ayuntamiento tiene a su disposición esta situación. Se hace a través de las redes sociales, página web, medios de comunicación, comunicaciones a centros comerciales, gestorías, comunidades, urbanizaciones, colegios, edificios municipales, centro médicos, farmacias, autobuses y paradas.

Al mismo tiempo, para no levantar alarma social el Ayuntamiento pide un informe a la Junta de Castilla y León que confirma que no hay peligrosidad ya que "no se ha encontrado sustancia tóxica en el agua ni microorganismos perjudiciales para la salud".

Tras los hechos relacionados y la comunicación del lunes opera la apertura de expediente informativo para que Aqualia aporte documentación o información oportuna del seguimiento realizado, así como de todas las actuaciones previstas para corrección el problema de turbidez.

Dentro de estas actuaciones, la empresa gestora indica que desde que es conocedor del problema se ha puesto personal en planta 24 horas, doblando el personal de la planta potabilizadora.

Además han contado con personal de la delegación territorial como es el jefe de calidad de agua. También nos informan de que se ha contado con el apoyo de técnicos de zona de Ávila y Madrid.

En cuanto a los análisis, se ha pasado de los 3 que se hacen habitualmente cada día a realizar 12, uno cada dos horas de forma completa, es decir en todo el circuito del agua, en salida de planta y salida de decantador, depósito y red.

A este se ha unido el acopio de material de otras plantas como la de Valladolid para aumentar la coagulación de agua y tratar de corregir la situación. También se ha instalado de manera provisional un nuevo tanque de dosificación de almidón y se ha estado en contacto continuo con delegación de Sanidad de la Junta de Catilla y León así como con Confederación Hidrográfica del Duero y las distintas plantas de Aqualia aguas arriba para tener información casi a tiempo real del estado y la evolución del río y su caudal.