Sanidad mantiene la prohibición de consumir agua del grifo en Santa Marta

El último informe remitido por el Área de Sanidad de la Junta de Castilla y León al Ayuntamiento de Santa Marta confirma que la calidad del agua en el municipio "todavía no es apta para el consumo, ya que los valores de color y turbidez sobrepasan los límites establecidos por la legislación vigente". No obstante, según los análisis efectuados en la red de abastecimiento certifica que "no se ha encontrado ninguna sustancia química tóxica en el agua ni microorganismos perjudiciales para la salud".