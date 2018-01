El duro camino para llegar al Berrueco en Puente del Congosto

La Asociación de Amigos y Vecinos de Puente del Congosto celebró este sábado una jornada de senderismo y encuentro con la historia que pretendía recuperar el viejo camino que ascendía hasta El Berrueco, un monte donde se ubica una de las zonas arqueológicas más importantes de la provincia, olvidada por las administraciones públicas y muy dañada por el incendio que azotó la zona a finales del mes de agosto.



Lo que sólo iba a ser un día de senderismo, que lo fue, se encontró con sorpresas en el camino motivadas por los cambios producidos en la localidad de El Tejado, donde se ubica la mayor parte del monte, como consecuencia de la concentración parcelaria recientemente aprobada. Por esa circunstancia, el viejo sendero que se pretendía recuperar este sábado ya no existe, ahora ha quedado dentro de una finca particular y el nuevo trazado de caminos públicos está aún sin señalizar. De hecho, los propietarios ya cierran sus fincas por donde les ha correspondido y no existe aún ni señalización ni los nuevos caminos.